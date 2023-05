UFPA reúne prefeitos e representantes da sociedade civil em debate de políticas públicas para a Grande Belém

Com o objetivo de promover e fortalecer o diálogo entre a Universidade Federal do Pará (UFPA), instituições públicas, entidades sindicais e a sociedade civil, estudantes, autoridades e professores se reuniram no auditório do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) para a abertura do III Colóquio Mesorregional de Governança da Região Metropolitana de Belém. O evento iniciou nesta segunda-feira, 22, e segue ate dia 24, com reflexões e debates para construção de políticas públicas para contribuição do desenvolvimento da cidade.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, compôs a mesa de abertura, juntamente com o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho; vice-reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva; representante do Fórum de Coordenadores e Coordenadoras dos Campi da UFPA, professora Rosa Helena Sousa de Oliveira; Coordenador do Fórum de Dirigentes de Unidades Acadêmicas da Capital, professor Marcos Monteiro Diniz e pró-reitor de Extensão da UFPA, professor Nelson Souza Junior.

Debate – Além do prefeito de Belém, gestores dos municípios da RMB também foram convidados para participar do evento, que promove debates sobre transporte urbano e sustentabilidade; política e educação ambiental; tecnologias para o desenvolvimento sustentável da região; políticas de defesa dos direitos humanos; promoção da saúde mental e coletiva; políticas de desenvolvimento e promoção ao emprego, à renda e à proteção ao trabalho; políticas para a promoção da cultura e os desafios da comunicação; equidade de acesso para atender às diversidades de gênero, raça, etnias e nacionalidades; e desenvolvimento sustentável e redes de agroecologia na garantia da segurança alimentar.

Edmilson Rodrigues agradeceu ao convite para participar do evento. “Para mim é uma honra estar aqui ao lado de pessoas especiais e comprometidas. Quero Parabenizar a Universidade por enfrentar debates, para além do esforço necessário, e desenvolver reflexões científicas”, afirmou.

Políticas públicas

Para o reitor da UFPA, o evento é necessário para formulação de políticas públicas. “O colóquio aproxima a universidade com entes governamentais para formulação de políticas públicas”, informou Emmanuel Tourinho.

Ele complementou, que a UFPA desenvolve ações nos municípios paraenses, inclusive, onde não há campus da instituição para contribuir com o desenvolvimento econômico e cultural do estado.

Painel – O primeiro painel da programação debateu sobre “Gestão democrática compartilhada frente aos eventos extremos na Região”, mediado pelo pró-reitor de Extensão, Nelson Souza Junior e exposição de reflexões do prefeito Edmilson Rodrigues.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS