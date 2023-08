UGT Pará participa ativamente das plenárias dos “Diálogos Amazônicos”

Durante esses três dias do megaevento “Diálogos Amazônicos” que acontece no Hangar Centro de Convenções da Amazônia desde ontem, sexta-feira, 04 e segue até amanhã, domingo, 06, a União Geral dos Trabalhadores tem participado ativamente das discussões e plenárias. Neste sábado, a partir das 9h, ocorre como parte do evento, a Roda de Conversa Práticas Antissindicais e Sustentabilidade na Amazônia, a importância dos ODS novas práticas sustentáveis para o Movimento Sindical e SAF’S urbanos, que será realizado até às 11h no auditório da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços nos Estados do Pará e Amapá – Fetracom-PA/AP.

O evento contará com as presenças do dirigente sindical nacional José Francisco de Jesus Pantoja Pereira, ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado do Pará, além de diretor da UGT Brasil e diretor de Meio Ambiente da UGT-Pará, segundo informou o presidente da central sindical no Estado, o sindicalista Ivan Duarte, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Pará – SEC-PA.

Pela tarde, no Hangar, a UGT e dezenas de ugtistas estarão participando da III Plenária que tem o tema “Como pensar a Amazônia para o futuro a partir da Ciência, Tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica e transição energética”.

Segundo Ivan Duarte, todos os trabalhadores ugetistas são convidados a participarem deste que ele considera como “um momento histórico” em que “temos de fazer a diferença, já que a UGT Pará é a única central sindical no Estado com participação direta e efetiva nos Diálogos Amazônicos”, evento que trouxe a Belém líderes de vários pontos do mundo que querem, de perto, conhecer a Amazônia em sua plenitude.

Ilustração: UGT-Pará