UGT Pará realiza hoje o ato público do Dia do Trabalhador na Praça da República

A União Geral dos Trabalhadores no Estado do Pará, em parceria com o Sesc e Governo do Estado, realizam, nesta segunda-feira, feriado do dia 1º de Maio, Dia do Trabalho, o ato público que celebra a data marcada por lutas e conquistas com derramamento de sangue de trabalhadores e sindicalistas em todo o mundo. A UGT-PA será a única central sindical a se fazer presente neste dia, na Praça da República, tendo em vista que as demais centrais resolveram fazer suas homenagens no dia de ontem, domingo, 20.

Segundo o presidente da executiva estadual da UGT-PA, Zé Francisco, o ato desta segunda-feira foi decidido em conjunto com as diretorias de mais de 40 sindicatos filiados, porque se trata de uma data especial, comemorada em todo o mundo e que não pode ser antecipada nem postergada. Os atos devem ocorrer a 1º de maio, um dia sagrado para os trabalhadores de todas as categorias.

Desta forma, hoje, haverá sorteios de centenas de cestas básicas para os trabalhadores que se fizerem presentes. Entre um discurto e outro dos dirigentes sindicais, haverá shows com bandas e cantores locais patrocinados pelo Sindicato dos Músicos, que é filiado à UGT-PARÁ.

Também haverá uma ação de cidadania do governo do Pará com vários serviços nas áreas de saúde, jurídica, além de embelezamento, corte de cabelo, brinquedos com monitores para crianças e aulas de aeróbica. “Será um dia magistral, de comemorações, em que, mais uma vez, defenderemos a valorização do trabalhador com geração de emprego e renda, salários mais justos e lutaremos contra o assédio moral no ambiente de trabalho”, acentuou Zé Francisco, que, na próxima sexta-feira, 05, seguirá com uma delegação de mais de 80 dirigentes sindicais paraenses, para São Paulo, onde ocorrerá o 5º Congresso Nacional da UGT.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar