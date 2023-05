UGT realiza congresso nacional em SP com mais de 100 delegados do Pará

Uma delegação com mais de 100 delegados sindicais deixou Belém por via aérea e terrestre, ontem, sexta-feira, 05, para São Paulo, onde acontece nos dias 08 e 09 deste mês, o V Congresso Nacional da UGT, presidido pelo sindicalista Ricardo Patah, amigo do presidente Luís Inácio Lula da Silva.



A delegação paraense é liderada pelos sindicalistas Zé Francisco e Ivan Duarte, respectivamente, presidente em fim de mandato e presidente eleito durante o congresso estadual da UGT Pará, em abril deste ano.



Em São Paulo, a programação consta de debates sobre temas como democracia, trabalho, paz, defesa dos trabalhadores, rumos da política sindical, políticas públicas para geração de emprego e renda, valorização dos trabalhadores, melhorias salariais, melhores condições de trabalho, além da eleição da nova executiva nacional envolvendo sindicalistas de todo o Brasil.

