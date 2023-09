Ulisses Pereira ganha campeonato paraense de boxe da FPBAP

A Associação Ulisses Pereira, com cinco medalhas de ouro, foi primeiro lugar no Campeonato Paraense de Boxe Amador Aberto de 2023, promovido pela Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional (FPBAP), filiada ao Conselho Nacional de Boxe (CNB). A equipe da Academia Almir Alcântara foi a segunda colocada.

O evento, realizado em quatro dias de competição, aconteceu no ringue armado no Instituto Altair Brandão, no Guamá, sob a coordenação dos desportistas Luciene Pontes e João Pinheiro, membros do CNB.

O campeonato reuniu mais de 120 atletas de Belém e de cidades do interior paraenses. “Foi um show à programação com combates de alto nível técnico”, comentou Luciene [Lu] Pontes. “A disputa foi dentro das normas do Conselho [CNB] e saiu tudo perfeito”, avaliou João Pinheiro.

A equipe Moreia Tim foi campeã na categoria infantil e no juvenil a vencedora foi a equipe Henrique Demolidor. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação