Última edição de 2022 do Círio Solidário será neste primeiro sábado de novembro

No próximo sábado (5), ocorre a quarta edição de 2022 do Círio Solidário, na Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no conjunto Satélite, de 8h às 13h, com entrega das senhas a partir das 7h.

A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é realizar cerca de 1.500 atendimentos. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará presente na paróquia de 8h ás 10h30. Além disso, a DFN estará arrecadando cestas básicas, que serão entregues à paroquia posteriormente. O valor de cada cesta é de 60 reais, podendo ser realizado diretamente pelo pix doe@ciriodenazare.com.br.

Para a realização do evento, a DFN conta com o apoio da Defensoria Pública, com a carreta de Direitos, ônibus da saúde da Sespa, equipe de saúde da Guarda de Nazaré, ESAMAZ, UNAMA, Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém, Funpapa e Cruz Vermelha.

Serviços disponibilizados:

Verificação de sinais vitais: pressão arterial, glicemia, temperatura e pulso;

Orientação à comunidade sobre primeiros socorros: queimaduras, engasgo, intoxicação, fratura, convulsão, hemorragia (usando simulação realística);

Orientação sobre temas da saúde da mulher;

Brincadeiras e dinâmicas infantis;

Atendimentos médicos: gastro, fisioterapia, massoterapia, clínica geral, clínica médica, dermatologia, ginecologia, pediatria, psicologia, escovódromo (com doação de kits de higiene), enfermagem;

Alistamento militar;

Emissão de documentos: RG, CPF, certidão de nascimento e óbito, acompanhamento jurídico;

Vacinação;

Testes rápidos: HIV, hepatites b e c, sífilis;

Regulação para consultas e exames especializados.

A Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus atende também parte da população antes assistida pela Região Episcopal São João Batista, com sede na Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci. A Região constitui-se de 10 paróquias: Arcanjo São Miguel, Coração Eucarístico de Jesus, Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora do Bom Remédio (sede), Santa Edwiges, Santa Luzia do Bom Futuro, Santa Teresinha do Menino Jesus (Tenoné) e Santa Antônio de Pádua.

Serviço:

Assunto: Círio Solidário

Data: 05/11/2022

Local: Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, localizada no Conjunto Satélite (We 08), Nova Marambaia.

Horário: 8 às 13h (entrega de senhas a partir das 7h)

Fotos: Rosana Pinto – Ascom DFN