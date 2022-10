Última Plenária Mairí das Crianças revela o que estudantes desejam para Mosqueiro

Após duas semanas de plenárias com as crianças da capital paraense, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e da plataforma digital de participação cidadã Tá Selado, encerrou nesta terça-feira, 11, a escuta de sonhos e demandas para o município com a criançada do distrito administrativo de Mosqueiro, na Escola Municipal Anna Barreau Meninéia, no bairro do Ariramba.

A atividade faz parte da preparação para o Congresso Mairí das Crianças, que será realizado no dia 21 de outubro na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, que reunirá mais de 3 mil crianças representantes da rede pública, privada e sociedade civil para apresentar ao prefeito, Edmilson Rodrigues, como enxergam as necessidades de cada um dos oitos territórios entre centro urbano, periferias e ilhas.

Após o congresso, a plataforma de participação cidadã Tá Selado fará o registro oficial das demandas de cada distrito junto aos órgãos municipais para incluir no planejamento da cidade a partir de 2023.

Transporte, saneamento, lazer, segurança e alimentação mais citados pelas crianças

Através de brincadeiras e bate-papos, as crianças de 3 a 12 anos foram instigadas a expressar como observam a cidade e o que acham que precisa melhorar. A embaixadora das infâncias Heliana Barriga e os mediadores, palhaço Claustrofóbico (professor José Arnaud) e a boneca Babi (professora Bárbara Silva) realizaram o acolhimento das crianças.

Transporte, saneamento e espaços de lazer foram os assuntos mais comentados pela garotada no evento. Geovan Méssi Rodrigues do Nascimento, 8 anos, aluno da Escola Municipal Abel Martins da Silva, do bairro Carananduba, pediu mais espaços de lazer nas ilhas. “Eu fui na praça da Vila e alguns brinquedos estavam quebrados. Precisamos de mais brinquedos nas praças pra gente poder se sentir crianças e sermos bem felizes”. Ele também disse que é preciso ter mais hortas nas escolas para incentivar a alimentação saudável.

“Achei muito importante para o crescimento das crianças, porque quando elas demonstram o que estão sentido sobre a cidade é mais fácil elas também buscarem soluções. Esse momento de poder falar, de expressar vai contribuir muito pra a vivência de todas as crianças. Tenho muito orgulho dele”, cobtou a agente censitáriam, Thayná Rodrigues Nepomuceno, mãe do Geovan.

Desenho – Outras temáticas também foram apresentadas pelas crianças. O desenho da pequena Mayrla Rebeca Alexandrino Pereira, 6 anos, da Escola Municipal Anna Barreau Meninéia destacou o combate ao preconceito e mais segurança nas ruas.

A mãe de Mayrla, Mariana da Silva Alexandrino, também avaliou muito bem a plenária. “É a visão das crianças mesmo, como elas estão se sentindo e o que querem mudar. Na minha época a gente não tinha a oportunidade de se expressar. Hoje a minha filha estuda numa escola que tem uma quadra, que é climatizada, com professores com uma comunicação mais especializada. É um momento também que os adultos param pra escutar as suas crianças”, relatou.

Dados – O Congresso das Crianças iniciou em 2001, no segundo mandato do prefeito Edmilson Rodrigues e foi realizado até 2004. Neste ano de 2022 retornou na 5ª edição e entra para o calendário de eventos da prefeitura.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller