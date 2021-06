ÚLTIMO DIA – Imposto de Renda é a maior fonte de arrecadação do Brasil

Criado em 1922, copiando o modelo inglês de 1799 (por ocasião da guerra entre o Estado Inglês e a França), o Imposto de Renda é mais importante do Brasil e da maioria dos países que seguem o modelo, já que se trata da maior fonte arrecadadora de uma nação. A informação é do advogado especialista em Direito Tributário, Paulo Ivan Borges que, nesta segunda-feira, concedeu entrevista a uma emissora de televisão, esclarecendo acerca do imposto que encerra o prazo de declaração às 23h59,59 de hoje.



Deve declarar o Imposto de Renda todo cidadão que tenha auferido renda tributária igual ou superiora R$ 28.559,70 no ano passado, como salários, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo. Mesmo as pessoas que receberam rendimento abaixo desse valor e que, portanto, estão isentas de pagamento do imposto, devem fazer sua declaração para estar quite com suas obrigações junto à Receita Federal do Brasil.



Segundo Paulo Borges, ainda que o contribuinte tenha pendências, deve fazer sua declaração e poderá, depois, fazer os ajustes a serem exigidos pelo Fisco. O importante é não perder o prazo, posto que isso irá gerar multa e prejudicar o andamento do processo, inclusive na questão das restituições.

A situação mais comum que exige a entrega de declaração é o recebimento de salários, aposentadoria ou pensão do INSS, pensão alimentícia, renda de aluguel determinada ou como autônomo. Todas essas fontes de renda são calculáveis e tributáveis na declaração. Se a soma de todos esses rendimentos no ano passado superou R$ 28.559,70, é necessário fazer o Imposto de Renda. Se o contribuinte recebe aposentadoria e renda de aluguel, por exemplo, deve considerar a soma dos dois.

Se é funcionário ou trabalha como MEI os valores são pagos por uma empresa (pessoa jurídica). No caso de aposentados e pensionistas, a fonte pagadora é o INSS, que também é pessoa jurídica. Por essa razão, esses valores entram na ficha da declaração.



Já no caso de pensão alimentícia, renda de aluguel e do trabalho autônomo, normalmente a fonte pagadora é outra pessoa física. Logo, esses valores entram na ficha “rendimento tributáveis recebidos de pessoa física”.

Uma novidade neste ano é a exigência de entrega de declaração de Imposto de Renda para quem recebeu o auxílio emergencial junto com outros tributáveis (como ganhos ou especificações de autônomo) que tenham somado mais de R$ 22.847,76 no ano passado. Assim, quem se enquadrar nesse caso, além de ter que fazer a declaração, terá até que devolver parte do valor recebido do auxílio até hoje e a devolução tem que ser feita à vista, posto que não é possível parcelar o valor.