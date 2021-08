Último Dia Para Desconto Do IPVA

Motoristas devem ficar atentos ao prazo de desconto do IPVA, donos com veículos de placas terminadas em 49 e 69 tem ate está segunda-feira para pagar o IPVA com desconto, e dependendo da situação em que se encontra o veículo os descontos podem variar de 5% até 15% de desconto.

Para fazer o pagamento é necessário encaminhar se a qualquer agência bancaria autorizada de Belém ou caixas lotéricas.

O percentual do IPVA para os automóveis, caminhonetes e veículos Aquaviários recreativos ou esportivos, jet-ski e veículos aeroviários não destinados á atividade comercial são de 2,5%, já para ônibus, micro-ônibus, caminhões cavalos mecânicos, motocicletas e similares são de 1%, para veículos rodoviários a cima de 15 anos de fabricação fica isento do pagamento.

Foto: Portal Contábeis