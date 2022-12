Último sorteio do Energia em Dia, da Equatorial Pará, tem prêmio de R$ 50 mil

Clientes da distribuidora de energia podem se inscrever, de forma gratuita, no site da campanha.

Até 25 de dezembro, os clientes da Equatorial Pará podem realizar inscrição para o último sorteio da promoção Energia em Dia, que será realizado no dia 28. Serão três prêmios: R$ 50 mil, que podem comprar um caminhão de produtos; R$ 6 mil, para compras em supermercado, e R$ 3 mil em bônus na conta de energia.

Para participar, basta estar adimplente com a Equatorial Pará e realizar cadastro, de forma gratuita, no site da campanha. Após isso, a pessoa receberá um número da sorte para concorrer à promoção. É possível garantir mais chances de participação ao fazer o pagamento da conta de energia via PIX ou Débito Automático, pois os clientes destas modalidades ganham números extras.

De acordo com Renata Sade, analista de marketing da Equatorial Pará, o Energia em Dia é um estímulo para os clientes ficarem adimplentes com a distribuidora de energia e, consequentemente, ganharem prêmios.

“Ao todo, chegaremos a nove sorteios realizados e mais de R$141 mil distribuídos em premiação. Em dezembro, teremos a última rodada de sorteios, então esta é uma oportunidade imperdível para começar 2023 com uma folga no orçamento”, destaca Renata Sade.

O sorteio é realizado pela Loteria Federal e os premiados são divulgados em até dez dias úteis, após a data do sorteio, no site da promoção, e nas redes sociais da Equatorial Pará.

Serviço:

Último sorteio do Energia em Dia

Inscrição: energiaemdia.equatorialenergia.com.br, até 25 de dezembro

Sorteio: 28 de dezembro