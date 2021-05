‘Ultrapassado, fracassado e derrotado’, torcedores do Paysandu questionam trabalho do novo técnico

Torcedores do Papão publicaram mensagens nas redes sociais do Paysandu

O Paysandu anunciou o novo técnico para a Série C do Brasileiro. É o mineiro Vinícius Eutrópio, experiente, de 54 anos, o novo comandante alviceleste chega a Belém no próximo sábado (22), e vai acompanhar a final do Parazão entre Papão x Tuna. Mas a contratação do novo técnico não agradou parte da torcida. Vários torcedores reclamaram nas redes sociais do Paysandu.

A torcida leva em conta vários aspectos, o principal é o retrospecto recente do treinador, que conseguiu seis vitórias nos últimos dois anos. Confira algumas mensagens dos torcedores

O treinador já trabalhou em Portugal, Angola, Bolívia e nos Emirados Árabes. Atuou o Amperica-MG, Figueirense-SC, Chapecoense-SC, Ponte Preta-SP, Santa Cruz-PE, Guarani-SP e Joiville-SC.