Ultrassom permite diagnóstico mais rápido e seguro de doenças que atingem o cérebro, diz neurocirurgião

Disponível nos sistemas público e privado, o ultrassom doppler transcraniano ainda é pouco conhecido da população em geral. Indolor e não invasivo, o exame é indicado para casos de AVC, hemorragia, detecção de morte encefálica, entre outros.

Apesar de eficiente, seguro e bastante utilizado, o ultrassom doppler transcraniano é um exame ainda pouco conhecido pela população em geral, por isso, é importante informar sobre suas utilidades. Vale destacar que está disponível nos sistemas público e privado por ser um exame chave em ambientes de cuidados neurológicos intensivos.

De acordo com o neurocirurgião Victor Grécia, da equipe Neurolife, o exame é indicado para diversos problemas que afetam o cérebro, como a hemorragia subaracnóidea, que pode causar deficiências graves e permanentes no paciente; o ataque isquêmico transitório (que pode ser confundido com AVC); embolia e acidente vascular cerebral (AVC).

O exame destaca-se ainda por diagnosticar a morte encefálica, visando o transplante de órgãos, e é utilizado também para monitorar a necessidade de transfusão sanguínea em crianças com anemia falciforme.

O ultrassom tem como vantagens ser indolor e não invasivo, além de poder ser aplicado no paciente acordado e por diversas vezes, sem representar risco. Para completar, pode ser aplicado à beira do leito, o que facilita bastante para pacientes com dificuldades de locomoção.

Segundo o neurocirurgião, o Doppler transcraniano diferencia-se de outros exames por ser capaz de detectar alterações no fluxo sanguíneo cerebral em tempo real, permitindo uma avaliação rápida e precisa da função cerebrovascular.

Para ficar mais claro, é por meio da avaliação do fluxo sanguíneo que algumas doenças nos vasos arteriais e veias podem ser identificadas, como os vasoespasmos, que podem ser causados por hemorragia subaracnóidea; estreitamentos que por vezes diminuem o fluxo sanguíneo; inversões da direção do fluxo e sinais indiretos de hipertensão intracraniana, quadro que pode resultar em lesão no cérebro.

Aplicação do exame

O paciente deve permanecer deitado em uma maca durante o teste. Um pequeno dispositivo, chamado transdutor, fica conectado a um computador, que se encarrega de fornecer ao médico dados sobre o fluxo sanguíneo.

“Um ou mais transdutores são colocados diretamente na pele do paciente, com uma pequena quantidade de gel para facilitar o ultrassom. O gel e o transdutor são passados nas têmporas, na base do crânio, na parte de trás da área do pescoço ou nas pálpebras fechadas. Após o exame, o gel pode ser retirado facilmente com um papel e água.”, destaca o neurocirurgião.

O profissional habilitado para realizar o exame deve ser um médico treinado nesse tipo específico de ultrassom neurovascular. Geralmente, é neurocirurgião, neurologista ou radiologista com formação em neurorradiologia.

Foto: Divulgação