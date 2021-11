Um bebê é queimado por uma água viva em Salinas

Na manhã da última sexta-feira (29) de outubro, um bebê de 1 ano foi queimado por uma caravela do mar (água viva) na barriga e nas pernas. O fato aconteceu na praia do Atalaia em Salinópolis.

Os agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) ajudaram no salvamento da criança, ao perceberem a gravidade do acontecimento, os agentes levaram a criança e os pais para o hospital do município. Depois de algumas horas, o bebê apresentou melhoras e foi liberado pelos médicos, os agentes levaram a família de volta para praia para eles pegar o carro em que a família foi a praia. Segundo informações o bebê passa bem, e por recomendações médica, não poderá retornar à praia nos próximos dias.

As caravelas possuem um tom na cor meio azulado, ao ser vistas devem ser evitados o contato físico, pois elas liberam toxinas e as queimaduras podem causar queimaduras, coceiras, vômitos e náuseas. Um dos sintomas mais comuns das lesões causadas por águas vivas são dor intensa e ardência do local, também pode ocorrer dificuldade para respirar ou engolir.

