Um Conhecimento Progressivo que Gerou FÉ inabalavel

Assim como o homem do texto de Joao todos homem naturalmente não consegue ver a divindade de Cristo até que seja revelada pelo milagre a cura da cegueira espiritual, e a partir de então inicia se uma caminhada de revelação progressiva e diária até que se torne plena.

VIDA MUDADA EM 1 ENCONTRO. (Jo 9.1) Jesus viu um cego de nascença. Um dia qualquer, um

homem qualquer, um cenario comum, se nao fosse a presença de Jesus naquele lugar e que uma

unica passagem de jesus por ali seria suficiente para causar o inicio do maior impacto da vida desse

homem. A cura física. (v.7)

UMA REVELAÇAO PROGRESSIVA. (v.8) Um encontro verdadeiro com Jesus causa mudança tal, que todos percebem. Cada oportunidade que temos de falar do que Jesus fez em nós maior é o nível de revelação que atingimos pois nossa fé e nosso entendimento sobre quem Ele é em nós são progressivos…um homem(v.11)…um profeta…(v.17), ele fez grande milagre, Jesus é de Deus(v.33) A vida crista é assim processo de constante revelação. Oseias 6.6, todos os dias temos novos ensinamentos. UMA CONVICÇAO TESTADA. (v. 34) A convicção de fé desse homem é colocada a prova de forma

extremamente contundente. Com nossa caminhada é do mesmo jeito e saiba que mais importante do que conhecer a Cristo, é permanecer nele. Nossas Raízes precisam estar bem fincadas, para que as circunstancias não nos afastem dEle. (Colossenses 2.7)E mesmo que o mundo queira nos parar, nada deve abalar a caminhada da Igreja até que Ele venha. Esse homem do texto passa a ter uma revelação cada vez maior de quem era Jesus até o ponto de ser expulso. VIDA TRANSFORMADA NO 2º ENCONTRO.( V.35) Jesus ouviu que o tinham expulsado e voltando a encontrá-lo, pergunta sobre sua fé e no v. 38, há uma confissão de fé com prostração e adoração. Jesus quer ir além nos ser favorável com bênçãos físicas e materiais. Ele nos salva e nos leva pro céu!

A vida da Igreja aqui é progressiva uns passam e nova geração vem até que Ele venha, mas aquele que um dia veio, prometeu voltar e quando ele vier, quando a Igreja vivenciar tal experiência, iremos testemunhar uma revelação total como ele é e assim estaremos para sempre com ele. Que possamos nos posicionar nos manter firmes a despeito dos levantes, pressões e até do medo, nossa fé confiante em Cristo nos leva a ter a certeza que estaremos para sempre com ele (1 Co 13.12)

O destino da Igreja é estar para sempre com o Senhor. !!!