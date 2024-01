Um dos principais fraudadores de energia do estado é preso em flagrante nesta quinta-feira, 25

Homem chegava a movimentar até R$ 300 mil com os crimes que realizava.

Na tarde desta quinta-feira, 25, a Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe) da Polícia Civil do Pará, prendeu em fragrante, em um condomínio no bairro do Atalaia, em Ananindeua, um dos principais fraudadores de energia do estado. Por mês, o homem chegava a movimentar cerca de R$ 300 mil somente com os crimes que realizava. Ele foi encaminhado à delegacia.

O acusado já é reincidente na prática do crime de furto de energia. Na ação, também foram apreendidos materiais usados para realizar as ligações clandestinas como medidores, ferramentas e uniforme de eletricista.

Como denunciar furto de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.