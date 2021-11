Os moradores de Belém e toda região metropolitana terão a oportunidade de receber uma mensagem de esperança para o futuro baseada na Bíblia, que está sendo compartilhada no mundo todo pelas Testemunhas de Jeová. Esta campanha, que ocorre respeitando os protocolos de segurança contra a covid-19, tem como objetivo distribuir uma edição especial da revista bíblica A Sentinela, com o tema: “Um mundo melhor está próximo.” Por que esse tema foi escolhido?

“Os acontecimentos mundiais têm causado muita ansiedade e incerteza. Mais do que nunca as pessoas querem ouvir boas notícias. Por isso, a mensagem da Bíblia de que um mundo melhor não é mero sonho, é a melhor possível! Na verdade, esse era um tema central do evangelho que Jesus pregou”, diz o porta-voz das Testemunhas de Jeová [nome do porta-voz local/regional].

A revista aborda uma pergunta que tem causado muito medo nas pessoas: O mundo vai acabar? A resposta consoladora da Bíblia pode surpreender você. Enquanto algumas religiões predizem um “fim do mundo”, a mensagem clara da Bíblia é: a Terra e a humanidade nunca vão deixar de existir. (Eclesiastes 1:4; Isaías 45:18) Na verdade, o que vai deixar de existir é a injustiça e a maldade. Por exemplo, o Salmo 37:10 deixa claro que em breve as pessoas más não vão mais causar sofrimento na Terra.

Milhões de pessoas no mundo todo que oram para que o Reino de Deus venha, confiam nessa promessa. Esse é o caso de Jukka, um ex-ativista, que ficava indignado ao ver injustiças e desigualdades. Veja o que ele disse depois de aprender as promessas da Bíblia: “Percebi que não poderia mudar o mundo. Entendi que o Reino de Deus é a única esperança real para nosso mundo. Estou convencido de que ele em breve reparará todos os danos.”

Você também pode saber mais a respeito das promessas da Bíblia. A revista A Sentinela está disponível gratuitamente em mais de 400 idiomas no JW.ORG, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

Para baixar ou ler a revista acesse: BIBLIOTECA > REVISTAS > A SENTINELA N. º 2 2021.

Fonte: Testemunhas de Jeová