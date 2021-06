Um sábado atípico do Dia dos Namorados em Belém

Depois de uma noite e madrugada de densa chuva, de uma manhã chuvosa e nublada em Belém, os casais namorados e enamorados experimentam um dia diferente, como uma espécie de transição entre a fase mais grave da pandemia e o novo normal, ainda cheio de restrições, porém, com sinais de mudanças.



Comércio, shoppings e lojas de departamentos amanheceram com pouco movimento que começou a aquecer depois das 11h.

E, para completar, hoje, dia da celebração do amor, uma parte dos paraenses está de olho na Bahia, onde o Jacuipiense recebe o Paysandu, de Belém, para o jogo válido pela terceira rodada do Brasileiro da Série C.



Dona Rosa Maria, 47, disse que até gostaria de sair hoje com o marido, mas, para Dioclesiano Silva, futebol é coisa séria. “A gente namora todo dia. Hoje preciso dar essa força ao Papão que está pendurado e precisa pontuar na Série C para voltar à elite da Série B.



Ângelo Godoi e Silvia estão se acertando. Ela torce po Paysandu e ele pelo Remo. Os dois estavam juntos no shopping para comprarem e trocarem presentes. Delois, iriam a uma churrascaria. “Queremos estar cedo em casa. Com esse frio e podendo ainda chover, melhor é sossegar e eu queto se ar aquele troço”, contou achando graça.

Por sua vez, comerciantes diziam que as vendas começaram a melhorar a partir da metade da manhã. A expectativa era de qje a chuva liberasse os casais para terminar de cekebrar a paixão e que todos se dessem bem.

Foto: Divulgação