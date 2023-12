Uma Noite no Museu chega a sua 7ª edição com Ópera Rock nesta sexta-feira (22)

O livro “Visagens e Assombrações de Belém”, do escritor paraense Walcyr Monteiro, ganhará uma adaptação em ópera rock. Nesta sexta-feira (22), no Cemitério da Soledade, às 19h, as várias histórias de suspense narradas no livro e que permeiam o imaginário popular de Belém serão apresentadas ao vivo pela banda Álibi de Orfeu e pelo coro do Ópera Estúdio, em uma mescla entre dramaturgia e musicalidade. A programação é a novidade da 7ª edição do projeto Uma Noite no Museu, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O espetáculo “Visagens e Assombrações de Belém – Ópera Rock”, no Soledade, é uma adaptação autoral do curso de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), trazendo à vida personagens icônicos como a Matinta Pereira, a Loira do Táxi, o Lobisomem da Pedreira e outros seres que permeiam o imaginário local. A direção cênica, a cargo de Bárbara Gibson, e a produção da Liga do Teatro trazem uma atmosfera de suspense e terror, acentuada pela ambientação única proporcionada pelo Cemitério Soledade.

“Nosso objetivo é mergulhar o público nas histórias que ecoam pela cidade, criando um espetáculo imersivo que homenageia a cultura regional”, destaca o maestro Pedro Messias, que assina a direção geral do espetáculo. Ele explica ainda que a proposta de apresentação no Soledade não foi à toa. “Alguns contos fazem referência direta ao cemitério e a algumas lápides reais. Então são histórias que se entrelaçam com a atmosfera do local. Com isso, queremos proporcionar uma experiência única para o público”.

Fruição – Neste dia, como tradicionalmente ocorre, os espaços vinculados ao Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM/Secult) estarão abertos para visitação das 18h às 22h, como forma de democratizar o acesso aos equipamentos museológicos. Participam desta edição, além do Parque Cemitério Soledade: o Museu do Estado do Pará; o Espaço Cultural das Onze Janelas; os Museus do Círio, de Arte Sacra, e da Imagem e do Som; Palacete Faciola; e o Forte do Presépio. Em todos os espaços a entrada é gratuita.

“O ‘Uma Noite no Museu’ é um projeto acolhido com carinho pelo público desde quando iniciamos, com números expressivos em todas as edições. Não poderíamos deixar de trazer essa vivência também para dezembro. É uma programação de visita ampliada aos nossos patrimônios e seus acervos, em circuito. Em todas as edições buscamos trazer uma experiência nova e nesta sétima não é diferente, com esse encontro entre música e teatro, entre o imaginário popular e o Soledade”, destaca Ursula Vidal, secretária de Cultura do Pará.

Circuito – Nesta sétima edição, durante o circuito, estarão em exposição as mostras “Brecheret Modernista – A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade”, no Museu do Estado; “Simplesmente Eneida”, no Museu da Imagem e do Som; e “Amazônia Presente”, na Casa das 11 Janelas. Além disso, o público poderá conhecer os acervos de cada museu, como é o caso dos mantos e ex-votos do Museu do Círio e das peças de imaginária e objetos litúrgicos, datados dos séculos XVIII e XIX, do Museu de Arte Sacra.

Ao longo de 2023, cerca de 70 mil pessoas visitaram os espaços durante o projeto, que ocorre sempre em uma das sextas-feiras do mês. A primeira edição foi realizada em junho e reuniu mais de 10 mil pessoas. O sucesso de público continuou ao longo das edições. O recorde foi registrado na terceira edição, em agosto. Naquele mês, cerca de 20 mil pessoas participaram do circuito noturno de visitação, que integrou naquela ocasião o Soledade, o Faciola, a Casa das 11 Janelas e os Museus da Imagem e do Som, do Forte e do Círio.

Serviço:

7ª edição do projeto Uma Noite no Museu

Data: 22/12/2023

Horário: 18h às 22h

Circuito: Parque Cemitério Soledade, Museu do Estado do Pará, Espaço Cultural das Onze Janelas, Museu do Círio, Museu de Arte Sacra, Museu da Imagem e do Som (Palacete Faciola) e Forte do Presépio.

Entrada gratuita



Texto de Amanda Engelke / Ascom Secult

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará