Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em grave acidente em Belém

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente grave em Belém, na Avenida Duque de Caxias, com a Travessa Curuzu, no bairro do Marco, em Belém, por voltas das 4h desta quarta-feira, 8.

De acordo com o CIOP (Centro Integrado de Operações), o analista e sistemas Renan Monteiro, de 24 anos, é uma das vítimas.

Segundo testemunhas, uma mulher, ainda não identificada, estava dirigindo o veículo, um Celta vermelho, quando perdeu a direção e atingiu o poste no canteiro central da avenida. Renan Monteiro, que estava no banco traseiro, morreu no local. A motorista foi levada para o Hospital Metropolitano de Belém e o outro ocupante, conhecido como Fernando, que estava na parte da frente ao lado da motorista, foi socorrido para o Pronto Socorro da 14 de Março.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local, assim como o Corpo de Bombeiros e também a equipe de remoção do Centro de Perícias Científicas Renato Chave.