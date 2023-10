União Brasil promove em Belém o curso do programa Defesa Lilás

Contribuir para a criação de políticas públicas em defesa das mulheres brasileiras. Este é o objetivo do programa Defesa Lilás, que irá acontecer em Belém no dia 28 de outubro. O evento é organizado pelo partido União Brasil Mulher e, no Pará, tem a coordenação de Cilene Sabino, que conclama todas as mulheres a participarem.

As inscrições estão abertas pela internet (https://www.defesalilas.org.br/events/para-workshop-defesa-lilas) e o evento se realizará no Radison Hotel Belém, na Avenida Braz de Aguiar, no bairro de Batista Campos, área nobre da capital paraense.

Segundo Cilene Sabino o programa, que acontece em todo o País, no Pará, se iniciará com foco no tema: Defesa da Mulher – segurança plena e a qualidade de vida das brasileiras. O evento vai de 08h30 às 17:00 e as vagas são limitadas, acrescenta.

O programa Defesa Lilás visa a promoção e a difusão da participação política das mulheres, atuando na formação de lideranças em todo Brasil. A estratégia é fomentar o debate político de temas com alta relevância para as mulheres, buscando o engajamento delas na análise, criação e difusão de políticas públicas (programas, propostas legislativas e projetos especiais) Federais, Estaduais e Municipais.​

O programa contará com uma plataforma de ead e um ambiente digital colaborativo onde a inteligência artificial vai auxiliar no desenvolvimento de ideias.

Além de Cilene Sabino, também participará, na condição de palestrante, o ministro do Turismo, Celso Sabino. Cilene é presidente da Junta Comercial do Pará – Jucepa e da Fenaju.

Imagens: Divulgação