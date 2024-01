União e Governo do Pará garantem recursos para incrementar o turismo em nove municípios

Os governos federal e do Pará firmaram na noite desta terça-feira (16) diversos acordos, que somam quase R$ 62 milhões, com diversas prefeituras paraenses, visando à realização de obras voltadas ao fomento da atividade turística. A vice-governadora Hana Ghassan e o ministro do Turismo, Celso Sabino, participaram das assinaturas dos contratos de obras de infraestrutura turística nos municípios de Abel Figueiredo, Belém, Igarapé-Miri, Porto de Moz, Curuçá, Medicilândia, Sapucaia, Tucumã e Cametá.

“A gente fica muito feliz porque são R$ 62 milhões em recursos que estão vindo para o governo do Estado, os municípios, para que a gente possa melhorar a infraestrutura das cidades, e assim alavancar o turismo no nosso Pará. Essa é uma atividade muito importante porque gera emprego, gera renda para a nossa população, ao mesmo tempo em que mostramos todas as belezas do Estado para todo o Brasil e o exterior. Importante reforçar que a geração de emprego e renda começa ainda nessas obras de infra, que levam a um número elevado de contratações e ajudam no desenvolvimento econômico do Estado”, ressaltou a vice-governadora.

“Hoje comemoramos o repasse de recursos da União, parte deles via bancada federal do Pará, para obras em diversas regiões, de terminal rodoviário, rampas de acesso às praias, cais nos portos, que vão com certeza impulsionar o turismo”, disse o ministro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará