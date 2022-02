Unicamp tem aumento de 82% de candidatos na modalidade vagas olímpicas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) teve um aumento de 82% no número de candidatos que se inscreveram na modalidade Vagas Olímpicas Unicamp para ingressar nos cursos de graduação em 2022. Foram 852 candidatos neste ano, enquanto em 2021 o número de inscritos ficou em 468.

A modalidade passou a ser adotada em 2019, voltada para estudantes de escolas públicas ou privadas medalhistas ou com ótimo desempenho em competições de conhecimento do Ensino Médio. Neste ano, foram disponibilizadas 122 vagas em 33 cursos de graduação.

Os candidatos são convocados a partir das pontuações obtidas nas competições olímpicas ou de conhecimento, conforme as regras do edital.

O percentual de mulheres que buscam o ingresso pela modalidade também aumentou, passando de 24% do total, no ano passado, para 38,4% em 2022, com 327 candidatas.

Edição: Nélio Neves de Andrade

Fonte: Agência Brasil/Foto: Thomaz Marotesgan