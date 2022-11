Unicef e Prefeitura de Belém realizam oficina em saúde integral à população Warao

Entendendo que a assistência à saúde pública e básica começa pelos municípios, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) realizou nesta segunda-feira, 21, a oficina de Saúde Integral da População Warao, em Belém, que contou com a participação da Prefeitura Municipal, por meio dos órgãos que integram o sistema de saúde na cidade.

O objetivo da capacitação foi de pensar ações mais eficazes na atenção básica à saúde na Região Metropolitana de Belém e Santarém, regiões com maior concentração dos refugiados Warao no Pará. Daí a participação de representantes dos sistemas de saúde das Prefeituras de Belém, Ananindeua e Santarém e de instituições da sociedade civil que atuam na área da saúde.

“Este encontro também traça um planejamento do Unicef e Prefeitura para 2023, voltado ao atendimento da população Warao em Belém. A gente entende que é nos municípios que eles vivem e é ele que tem que ser o protagonista de políticas públicas em saúde”, disse o especialista em Saúde do Unicef, Antônio Carlos Cabral.

As secretarias municipais de Saúde (Sesma) e de Educação (Semec), além da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que cuida das políticas de assistência social na capital paraense, integraram a representação da Prefeitura de Belém na oficina.

O prefeito em exercício de Belém, Edilson Moura, participou da oficina. “Foi apresentado aqui, hoje, o que a Prefeitura já realiza para os Warao e os problemas que ainda precisam ser solucionados. Nós queremos atender esses refugiados da melhor forma possível, com qualidade. E nós estamos caminhando para isso”, afirmou Edilson Moura durante o encontro.

Migração forçada – Em 2019, indígenas Warao começaram a chegar a Belém, a partir de um processo de migração forçada, para escapar da crise social e humanitária na Venezuela, país de origem da etnia. Com isso, a cidade de Belém teve que desenvolver políticas públicas com foco nos refugiados, que inclui uma saúde adaptada para o grupo.

Atualmente, a Prefeitura de Belém conta com três unidades básicas de Saúde (UBS) e profissionais especializados para o atendimento à população Warao que vive na cidade, localizadas no distrito de Outeiro, no bairro do Tapanã e no complexo do Ver-o-Peso.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira