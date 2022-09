Unicef instala monumento referente a educação na Praça da República

Na última sexta-feira (9) foi inaugurada na Praça da República um monumento que recria uma sala de aula, o monumento foi instalado pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A entidade tem o objetivo de chamar atenção para a importância da educação básica no Brasil, em especial o estado do Pará, onde infelizmente a evasão escolar aumentou após a pandemia da Covid-19, segundo a pesquisa do Unicef. O monumento é feito de gesso e madeira e pintada com tinta dourada.

Foto Reprodução/ Tv Liberal