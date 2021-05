Únicos invictos das Séries A e B amargam eliminações antes do Brasileiro

Próximo do final do primeiro semestre, a invencibilidade é um artigo de luxo entre os 40 clubes que vão disputar a primeira e segunda divisão do futebol nacional. Somente Cuiabá (Série A) e Remo (Série B) ainda não perderam na temporada 2021, mas isso não significa que não tenham decepcionado até aqui.

Na noite de quarta-feira (12), o Remo foi eliminado nos pênaltis para a Tuna Luso e não vai para a final do Campeonato Paraense. O Leão da Amazônia foi quem teve melhor desempenho na primeira fase do estadual, passou fácil pelas quartas, quando eliminou o Águia de Marabá, mas deixa a disputa depois de dois empates com a Tuna Luso.

A Tuna Luso, apesar de ser uma equipe tradicional do futebol paraense, vive atualmente uma fase de reconstrução. O clube disputou a segunda divisão do estadual em 2020, foi campeão, e assim chegou a elite nesta temporada. Apesar disso, o calendário da Tuna fecha-se com a disputa da final, já que não está classificada para nenhum torneio nacional – a vaga na final garantiu um lugar na disputa da Copa do Brasil de 2022.

O Remo, por sua vez, além de não ter nenhuma derrota no estadual, também está invicto na Copa do Brasil. Na copa, o clube contou com uma vitória sobre o Esportivo de Bento Gonçalves (RS) e um empate, com classificação nos pênaltis diante do CSA, para avançar à terceira fase da competição, em que enfrentará o Atlético Mineiro.

Além do Remo, invicto, os clubes que menos perderam no ano e disputarão a Série B são o Londrina (três vitórias, seis empates e uma derrota) e o Náutico (oito vitórias, um empate e uma derrota).

Na Série A, o invicto é…

O Cuiabá é o único clube que pode chegar no Brasileirão sem ter perdido em 2021. Recém-promovido da Série B, o clube tem uma trajetória consistente no ano em que fará sua estreia na elite, porém amarga uma grande decepção na Copa do Brasil.

Absoluto no Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá tem 11 vitórias e dois empates no estadual e vive no momento uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

Em âmbito nacional, na Copa, o Cuiabá ficou muito aquém das expectativas. O time até avançou na primeira fase, ao eliminar o modesto Sergipe depois de um empate, mas na segunda fase caiu, novamente com um empate, para o 4 de Julho. A equipe piauiense avançou após vitória na disputa de pênaltis.

Na Série A, fora o invicto Cuiabá, os clubes com menos derrotas em 2021 são Atlético Goianiense (15 vitórias, quatro empates e uma derrota), Fortaleza (11 vitórias, cinco empates e uma derrota) e São Paulo (10 vitórias, cinco empates e uma derrota).

