Unidade de Saúde Fluvial atenderá indígenas em Jacareacanga

A Comissão Intergestores Regional do Tapajós do 9º Centro Regional de Saúde (9º CRS), da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), aprovou o credenciamento de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial com Saúde Bucal para atender comunidades indígenas do município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

Também foi aprovada a ampliação da equipe que contará com um microscopista, quatro técnicos em enfermagem, dois enfermeiros e quatro unidades de apoio, além de uma embarcação de pequeno porte para ajudar no atendimento às comunidades.

A decisão atende a uma necessidade de ampliar os serviços médicos e as equipes de atenção primária à saúde em cumprimento ao que termina a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por conta da dificuldade de acesso da população ribeirinha ao serviço de saúde, o atendimento via fluvial é mais oportuno, uma vez que o acesso às comunidades se dá pelos rios.

Unidade Básica de Saúde Fluvial com Saúde Bucal será dotada de mobiliários e equipamentos necessários ao pleno funcionamento do serviço, garantindo serviços de referência, com atendimento de urgência e organização das ações da equipe.

Fonte: O Estado Net