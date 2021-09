Unidade do IML pega fogo em Tucuruí, no Pará

Bombeiros foram acionados para controlar as chamas.

O Núcleo Avançado do Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, sudeste do Pará, pegou fogo no final da manhã desta quarta (1º). Não houve vítimas.

Segundo o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, as chamas atingiram parcialmente o prédio, mas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

O CPC Renato Chaves disse que a unidade deve passar por perícia técnica dos peritos do setor de engenharia para identificar as causas e laudo para obras de revitalização das áreas atingidas. O centro, no entanto, ainda não informou se o atendimento foi suspenso no local ou será transferido.

Fonte G1 PA