Unidade Fluvial Ailton Barros realiza Jornada Odontológica em 25 comunidades na região de várzea

A Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Ailton Barros está em missão pelo rio Amazonas semeando sorrisos em 25 comunidades de várzea no entorno de Arapixuna, Guajará e Aninduba, como parte da II Jornada Odontológica. A ação iniciou na segunda-feira, 24, e seguiu até ontem, domingo, 30. Restaurações, extrações, limpezas, aplicações de flúor, palestras educativas e a distribuição de 500 kits de higiene bucal estão entre os serviços ofertados. A previsão é atender, em média, 70 pacientes por dia, com a meta de realizar 490 consultas odontológicas e 1.890 procedimentos.

A jornada conta com uma equipe de 40 profissionais, desses 14 são dentistas e 4 técnicos auxiliares. Essa soma contabiliza os tripulantes da embarcação e os agentes comunitários da região. Para agilizar os atendimentos, também, foram montados seis consultórios portáteis na unidade fluvial. A ação é coordenada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com o Projeto Semear Sorrisos da ONG Centro de Desenvolvimento Regional.

Essa é a segunda parceria entre a Prefeitura e o projeto Semear Sorrisos. Ano passado, a UBSF Abaré I realizou a primeira Jornada Odontológica Infantil, do dia 12 a 21 de julho, em 44 comunidades do Tapajós. Durante as ações, 553 crianças de 4 a 12 anos foram atendidas e 2.998 procedimentos odontológicos foram realizados.

Com muita intensidade e sem pausa. Os serviços iniciam às 8 horas e encerram após o último paciente ser atendido. Nos dias 24 e 25, as ações finalizaram por volta das 21 horas. Nesses dois primeiros dias de ação, a unidade fluvial ficou atracada no Distrito de Arapixuna. Os ribeirinhos utilizaram diversos transportes para chegar ao local de atendimento. Débora Castro veio da comunidade de Moacá de carroça, o trajeto durou aproximadamente 45 minutos.

“Eu moro numa comunidade aqui perto, vim de carroça com meus três sobrinhos. Já estamos acostumados a usar esse transporte, a gente vem só de boa se balançando. Viemos ontem e fiz alguns procedimentos dentários e hoje retornei para finalizar. Tô com o sorriso renovado. Os dentistas fizeram limpeza, restaurações e extrações de dentes. Eu adorei tudo, achei muito sofisticado o atendimento”.

O seu Laurino Palma da Silva aproveitou a ação e trouxe seus familiares. Ao todo, 11 pessoas vieram de bajara da comunidade de Dourado para fazer atendimentos. A filha, Andréia Pereira da Silva fez limpeza e extração dentária. Ela conta que foi muito bem atendida.

“Eu gostei muito, nós não vamos com frequência ao dentista e quando soubemos da ação, nós planejamos para aproveitar. Meus irmãos e sobrinhos estão lá em cima fazendo a triagem. A gente veio de bajara, em média, a viagem dura 40 minutos. Eu acho isso rápido. Em nome dos meus familiares, eu agradeço a todos os dentistas voluntários que dedicaram o seu tempo para atender nossa região”.

Vanilson Siqueira, da comunidade São José, veio com o neto, Ílan Godinho, de rabeta. Ele estava com dores no dente e fez uma pequena cirurgia para retirar o siso.

“Vim de rabeta com meu neto. Da comunidade para cá, deu meia hora. Eu tô bem, fiz uma pequena cirurgia aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Agora é repousar para cicatrizar bem. Ganhei uns remédios também. Só alegria. Agradeço de coração à Prefeitura e ao projeto. Dor de dente é horrível, não tem remédio que passe a dor. Agora vou voltar a sorrir mais”.

Diversas estratégias são planejadas para garantir saúde bucal aos ribeirinhos conta a titular da Semsa, Irlaine Figueira.

“Para suprir a demanda de saúde bucal na região de rios, estabelecemos parceria com o Projeto Semear Sorrisos. Agradecemos imensamente o apoio. Ser gestor do SUS é isso, formar pactuações para melhor atender a nossa população, principalmente, a população ribeirinha, em que nós temos dificuldade de fixar profissionais de saúde bucal. O compromisso dessa missão é trazer autoestima, aliviar dores e resgatar sorrisos”.

A fundadora do Projeto Semear Sorrisos, Maria de Fátima G. Nakazato, celebra mais uma missão e pontua o objetivo do projeto.

“É um prazer servir essas pessoas que precisam de serviços odontológicos. Eu sou dentista e posso afirmar que a saúde começa pela boca. Fico muito feliz em poder continuar servindo, semeando sorrisos por essas comunidades ribeirinhas que tanto precisam. Nessa missão estamos com mais 14 dentistas voluntários. Profissionais excelentes que vieram servir. O lema do nosso projeto é ir e fazer. Ficamos muito felizes em ver as pessoas saírem da sala de procedimento com um novo semblante. Eles entram apavorados, seja por medo ou por dor e saem felizes, sorrindo até com o olhar”.

SOBRE O PROJETO

O projeto Semear Sorrisos, da ONG Centro de Desenvolvimento Regional, atua em duas frentes: saúde e saneamento. Na área da saúde atua especificamente ofertando serviços odontológicos para pessoas carentes. Esse é o 10º ano que o projeto está atuando no centro Oeste do Pará, os voluntários já percorreram diversas regiões, levando e promovendo saúde bucal de qualidade, elas são: comunidades do Rio Xingu, Marabá, Iriri, Pacajá, Altamira e Santarém.

Atualmente, o projeto possui sede na praia do Cajutuba, no município de Belterra. Tendo como diretor e fundador Carlos Daidi Nakazato. Os profissionais que atuam nas ações são voluntários de todo Brasil que se unem para trabalhar em uma única missão que é semear sorrisos.

Imagens: Agência Santarém