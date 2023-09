Unidade Móvel da Fundação Hemopa integra desfile de 7 de Setembro, em Belém

Pela primeira vez, a Unidade Móvel de Coleta da Fundação Hemopa esteve no desfile de 7 de Setembro, data que marca a Independência do Brasil. A apresentação do veículo da instituição chamou atenção do público presente no evento na avenida Presidente Vargas, em Belém, com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e de autoridades civis e militares, entre elas, o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra.

A Unidade Móvel de Coleta é parte da expansão do atendimento voltado aos doadores. Atualmente, a hemorrede estadual é composta por quatro hemocentros, cinco hemonúcleos, duas unidades de coleta, uma unidade móvel, além de 13 Agências Transfusionais, que integram a política de descentralização da coleta de sangue na Região Metropolitana de Belém e nas demais regiões do Estado.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, destaca que esta é uma forma de dar visibilidade aos serviços à população desempenhados pela instituição. “O nosso objetivo é estar mais perto dos nossos doadores, apresentado, em momentos importantes como esse, um serviço público que temos à disposição para atender às demandas transfusionais da nossa rede hospitalar no Pará”, disse o gestor.

O veículo de coleta itinerante tem a capacidade de realizar até três mil coletas, por mês. Um investimento de R$ 2,5 milhão do governo do Estado, considerada a unidade mais moderna do Brasil.

Estrutura da unidade – Com 14 metros de comprimento e estrutura moderna e inclusiva, desenvolvida com alta complexidade de engenharia, a nova unidade móvel de coleta do Hemopa possibilita até três mil coletas por mês, que deve aumentar, em torno de 10%, o número de comparecimento do voluntariado que participa de campanhas externas, com uso do veículo para coleta de sangue, que beneficia o atendimento transfusional da rede hospitalar do Pará, que hoje conta com mais de 200 hospitais.

O veículo itinerante de coleta de sangue atua com uma programação de campanhas externas, em Belém. Interessados em compor parceria para promoção da doação de sangue devem entrar em contato com a Gerência de Captação de Doadores (Gecad), de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h; e aos sábados, de 8h às 17h.

Critérios para doar sangue:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50kg;

– Estar bem alimentado (não pode estar de jejum);

– Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação