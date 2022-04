Unidades fluviais de saúde iniciam atendimento às comunidade de várzea do Amazonas, e do Tapajós

O barco-hospital Abaré I deixou a cidade de Santarém, na quarta-feira(6) para atender às comunidades da região do rioTapajós. O Abare II passa a fazer os atendimentos às comunidades do Rio Arapiuns e a Unidade Fluvial Ailton Barros fará o acompanhamento da região de várzea contemplando Aritapera, Tapará, Ituqui e Urucutituba.

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceira com o Projeto Saúde e Alegria (PSA) e com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), enviou três Unidades Fluviais as regiões de rios do município de Santarém.

Cerca de 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos, odontologistas, psicólogos e outros estão envolvidos nos atendimentos. As expedições das embarcações devem alcaçar mais de 30 mil pessoas.

Com estrutura adaptada à realidade amazônica, as unidades vão ofertar serviços voltados à atenção básica como: consultas médicas, exames laboratoriais, serviços de saúde bucal, coleta de PCCU, vacinas de rotina e contra Covid-19, testes rápidos, emissão de cartão SUS e outros.

“Uma grande ação histórica está acontecendo em Santarém, que é a partida dessas três unidades de saúde, que vão levar ação de saúde as regiões do Tapajos, Arapiuns e várzea, fortalecendo a atenção primária nessa região.”, destacou Vânia Portela, secretária municipal de Saúde.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar destacou a importância dessa política pública, em uma participação histórica. “É um momento de muita alegria, é mais um avanço, uma conquista muito grande. Não foi fácil conseguir concluir o Projeto Abaré II, mas deu certo, foi concluído e está pronto pra fazer a primeira viagem. Estamos reforçando cada vez mais a política de atendimento à população ribeirinha. É uma política pública que deu certo e passou a ser não só de Santarem, mas de outros estados.”, destacou Nélio Aguiar.

