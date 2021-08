Unidades penais de Abaetetuba vão receber obras e ações jurídicas e de saúde

Obras de revitalização serão realizadas na Central de Triagem Masculina de Abaetetuba e na unidade de regime semiaberto do município, na região do Baixo Tocantins. Os internos também receberão serviços de saúde, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial, e assistência jurídica, via Diretoria de Execução Criminal.

Membros da Comissão de Controle Administrativo e Operacional (CCAOS), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), fiscalizaram as duas casas penais, para manter a rotina penitenciária e aperfeiçoar os serviços.

As medidas foram realizadas com base no Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Seap. Foram feitas revistas estruturais e manutenção dos procedimentos.

Por Vanessa Van Rooijen (SEAP)

Fonte: Agência Pará

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará