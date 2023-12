Unifamaz divulga listão dos aprovados em Medicina 2024.1

Saiu na manhã desta terça-feira (05) o listão dos aprovados no Vestibular de Medicina 2024.1 do Centro Universitário UNIFAMAZ, que tem nota máxima máxima no MEC e com a recente acreditação do SAEME.O Listão foi divulgado ao vivo pela Rádio Mix Fm Belém 100,9.

Os candidatos aprovados, convocados para a matrícula, deverão comparecer, presencialmente, à IES, juntamente com seu Contratante ou procurador constituído, munidos de toda a documentação exigida no ATO EDITAL Nº 018/2023 – PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2024.1 INGRESSO POR APROVEITAMENTO DE RESULTADO NO ENEM, nos dias 27/11 a 01/12/2023 no horário das 9h00 às 18h00.

Parabéns aos calouros de medicina! Que vocês tenham uma carreira brilhante, cheia de conquistas e realizações, e que possam contribuir para o desenvolvimento da medicina e da saúde no País.

Confira aqui o Resultado 2024.1:

LISTA DE APROVADOS

LISTA DE APROVADOS MEDICINA NOTA ENEM

LISTA DE EXCEDENTES

LISTA DE EXCEDENTES MEDICINA NOTA ENEM

** Classificação gerada conforme termos definidos no edital.

