Unifesspa abre chamada pública para selecionar candidatos aprovados em concursos de outras instituições federais

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) divulga chamada pública para aproveitamento de concurso público de candidatos técnicos-administrativos em Educação que tenham sido aprovados em concurso público realizado por outra Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) para provimento de cargo idêntico àquele para o qual foi realizado o concurso. As inscrições vão até 23 de outubro.

Os interessados devem indicar provimento de cargo com a mesma denominação, descrição, requisitos de habilitação acadêmica e profissional, atribuições, competências, direitos e deveres do edital ao qual foi aprovado.

No total, são 16 vagas disponíveis para os cargos de médico, engenheiro, assistente social, técnico de laboratório, técnico em tecnologia da informação, assistente em administração e analista de tecnologia da informação.

Os documentos que os candidatos devem enviar no ato da inscrição são:

Edital completo do concurso da outra IFES;

Edital de homologação do resultado final do concurso da outra IFES;

Cópia de todas as nomeações realizadas antes do candidato a ser aproveitado e/ou desistência do(s) candidato(s) melhor classificado(s) quanto ao interesse em ser aproveitado.

É importante o candidato saber que será dada prioridade de aproveitamento dos aprovados preferencialmente aos em concurso por outra IFES no estado do Pará e, no caso da inexistência de interessados no estado, para candidatos aprovados na região Norte do Brasil. Acesse o edital.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Ascom/Unifesspa