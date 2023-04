Unifesspa abre inscrições para quem não conseguiu vaga por meio do Sisu

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vagas Remanescentes (PSVR-SISU 2023) da Universidade do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), voltado para estudantes que não conseguiram vaga por meio do sistema de Seleção Unificada (SiSu). Interessados podem utilizar notas das edições do Enem de 2018 a 2022.

Ao todo são 744 vagas distribuídas em mais de 30 cursos de graduação, nos cinco campi da instituição localizados em Marabá, Rondon do Pará, Santana do Araguia, São Félix do Xingu e Xinguara.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de abril exclusivamente pelo site.

Confira os cursos ofertados:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Artes Visuais

Agronomia

Ciências Contábeis

Ciências Biológicas

Ciências Sociais

Ciências Naturais

Ciências Econômicas

Direito

Engenharia Civil

Engenharia de Materiais

Engenharia de Minas e Meio Ambiente

Engenharia da Computação

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Jornalismo

Matemática

Engenharia Florestal

Letras Língua Portuguesa

Geografia

História

Medicina Veterinária

Zootecnia

Pedagogia

Física

Química

Geologia

Sistemas de Informação

Saúde Coletiva

Letras Inglês

Foto: Breno Pompeu/Eleve Comunicação