Unifesspa debate programação para o mês do Orgulho LGBTQIA+

O mês de junho é marcado por debates dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e já pensando na agenda para este período, o Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Unifesspa (Nuade) se reuniu na manhã desta quarta-feira (20) com a reitoria da instituição. Na ocasião foi acolhida a proposta do Nuade que solicitou à reitoria o discurso de abertura do mês de Orgulho LGBTQIA+, que acontecerá no dia 1º de junho.

De acordo com a coordenadoria de Apoio à Diversidade de Gênero e Sexualidade (CADGS), A. Condeixa, a ideia do evento “é trazer contribuições pertinentes para a comunidade, é informar para preparar o caminho para que outros possam caminhar”, declarou.

Durante o mês também haverá alguns eventos que acontecerão em várias unidades da Unifesspa e contará com a participação de movimentos sociais, bem como contará com falas oficiais e deve ser replicado em outras unidades e campis da Universidade. A ideia é criar uma grande construção coletiva no qual a comunidade acadêmica possa contribuir com sugestões de programação para o mês de junho. Os interessados devem enviar e-mail para acondeixa@unifesspa.edu.br.

Segundo Condeixa, a proposta é fazer um evento presencial com movimento social com autoridades, e também um evento virtual com a participação de toda a comunidade, contando com informações pertinentes, como por exemplo, “Como mudar o nome social” e todos os desdobramentos referentes a este assunto.

Em breve, a programação do evento deverá ser divulgada pela Unifesspa com mais detalhes.

Fonte: Debate com Ascom Unifesspa