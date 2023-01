United aplica virada relâmpago sobre o City e vence o derby de Manchester no Old Trafford

Depois de um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Manchester United aplicou uma virada letal em quatro minutos sobre o City e venceu o derby, no Old Trafford. Com Haaland apagado, Jack Grealish colocou os Citizens em vantagem, mas na reta final do confronto, Bruno Fernandes e Rashford protagonizaram a remontada dos Red Devils, frente ao seu torcedor.

Com triunfo no clássico, o United pula para a terceira posição, com 38 pontos e fica a apenas um do seu maior rival. Os dois times voltam a campo no meio de semana pela Premier League. Enquanto o City recebe o Tottenham, na quinta-feira (19), às 17h, os comandados de Erik ten Hag enfrentam o Crystal Palace, na quarta (18), no mesmo horário.

Contra-ataque é alternativa

O derby de Manchester começou estudado com as duas equipes evitando se expor e controlando as investidas ofensivas. Como de costume, o City levou superioridade de tempo com a bola nos pés durante toda a primeira etapa, mas foram os donos da casa quem flertaram com mais intensidade com a abertura de placar.

A primeira oportunidade nasceu após erro na saída de bola de Bernardo Silva, que terminou com outro português, Bruno Fernandes, concluindo rente a trave de Ederson. Os Citizens tentaram dar uma resposta imediata, mas a forte marcação em Haaland impedia o artilheiro de ter espaço dentro da área.

Rondando a área sem levar perigo, o City passou a sofrer com os contragolpes puxados pela esquerda com Marcus Rashford. O camisa 10 do United recebeu duas vezes cara a cara com Ederson e não aproveitou. Na primeira, chegou a driblar o goleiro brasileiro e viu Akanji cortar dentro da pequena área. Já na segunda, adiantou demais e permitiu boa saída do arqueiro.

Sem conseguir infiltrar na defesa dos donos da casa, o Manchester City gastou as estratégias para se aproximar da meta adversária e encontrou nas finalizações de longa distância uma alternativa para assustar. Perto dos acréscimos, Kyle Walker cortou para o meio e arriscou do meio da rua, De Gea até pulou, mas a bola passou tirando tinta da trave.

Virada relâmpago

Para o segundo tempo Erik ten Hag apostou na entrada de Antony no lugar de Martial para dar ainda mais velocidade aos contra-ataques. No entanto, o City voltou diminuindo as brechas pelas pontas e sendo mais vertical no campo ofensivo.

Se a substituição do United não surtiu efeito, Pep Guardiola foi efetivo para na primeira troca mudar a cara do jogo. Aos 12, Grealish entrou na vaga de Phil Foden e demorou apenas três minutos para aproveitar cruzamento do belga de Bruyne e abrir o placar.

A vantagem deu tranquilidade para o Manchester City esfriar a partida e colocar seu ritmo no derby.

Enquanto o time tinha o controle do confronto, o United aplicou dois golpes relâmpagos e mudou completamente o clássico. Aos 33, Casemiro lançou Rashford, que, em posição de impedimento, deixou a bola passar e ficar à feição para Bruno Fernandes tocar na saída de Ederson. O assistente chegou a assinalar a irregularidade, mas o árbitro confirmou o empate. Enquanto o City ainda absorvia a igualdade, os donos da casa aproveitaram para concretizar a virada. Quatro minutos mais tarde, Garnacho recebeu pela esquerda, cruzou rasteiro e Rashford surgiu livre para tocar por baixo de Ederson e definir o placar. Nervoso e desorganizado, o City foi para o tudo ou nada, mas o dia era mesmo vermelho em Manchester.

