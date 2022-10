United vence Tottenham no Old Trafford e sobe na tabela

No Old Trafford, o Manchester United não deu chances para o Tottenham, dominou o confronto e venceu por 2 a 0. Depois de ver Lloris brilhar, salvando as oportunidades do primeiro tempo, os Red Devils foram efetivos nos 45 minutos finais e marcaram com Fred e Bruno Fernandes.

Com o resultado, o United subiu na tabela e assumiu a quinta posição com 19 pontos. Para os Spurs, com a derrota o time segura a terceira posição, com 23, mas pode ver os primeiros colocados se distanciarem na tabela.

Lloris fecha o gol

O Manchester United impôs seu domínio sobre o Tottenham no primeiro tempo do duelo. Com uma postura ofensiva, os donos da casa martelaram durante toda a etapa, mas viram Hugo Lloris fechar a meta e se transformar no personagem dos primeiros 45 minutos.

O bombardeio à defesa londrina começou cedo. Logo aos seis minutos, os Spurs saíram jogando errado, Antony aproveitou para surpreender Lloris e tentou encobrir, mas o francês conseguiu espalmar para a linha de fundo. No escanteio, a bola sobrou para Fred, que também experimentou, obrigando também o goleiro a trabalhar duro.

O bom início do United demonstrou como foi a postura do time ao longo da primeira etapa. O time da casa sufocou os adversários, criou oportunidades, mas esbarrou na falta de capricho nas finalizações. Aos 23, Rashford recebeu livre dentro da área e, frente a frente com Lloris, bateu forte cruzado, mas não foi o suficiente para vencer o goleiro.

Do outro lado, o Tottenham tinha dificuldade para dar uma resposta. O time londrino aguardava o momento certo para contra-atacar, mas levava pouco perigo ao gol defendido por De Gea. Na reta final, na última chance perigosa da etapa inicial, Casemiro arriscou com a perna canhota de fora da área. Desta vez, o goleiro dos Spurs apenas torceu, e viu a bola passar raspando a trave.

Domínio vira vantagem

A falta de sorte que perseguiu o Manchester no primeiro tempo, ficou no vestiário após o intervalo. Na primeira jogada da etapa complementar, os Red Devils abriram o placar, com requintes de sorte.

Logo aos dois minutos, Jadon Sancho recebeu pela direita, limpou pro meio e serviu Fred. O volante brasileiro bateu firme e contou com um desvio no meio do caminho para mudar a trajetória da bola, que entrou vagarosamente no canto de Lloris.

O gol logo cedo obrigou o Tottenham a sair para a partida e deixar espaços para o United contra-atacar. Aos 24, os Spurs quase empataram, mas, desta vez, foi De Gea que estragou os planos de Harry Kane. Na sequência da jogada, o United foi letal e ampliou o placar. Fred tentou bater pelo meio, mas a bola sobrou para Bruno Fernandes finalizar com carinho no ângulo de Lloris: 2 a 0.

A vantagem maior dificultou ainda mais as chances de reação dos visitantes, que encontraram uma defesa que não cedia espaços e um ataque disposto a ser efetivo nos espaços deixados. Nos minutos finais, Bruno Fernandes voltou a aproveitar contragolpe e marcar mais um. Porém, desta vez em posição irregular, o português teve o gol anulado. Nada atrapalhasse a vitória dos donos da casa.

