Universidade do Estado do Pará divulga edital do Prosel Especial Forma Pará

A Universidade do Estado do Pará divulgou, nesta terça-feira (20), o edital de convocação de matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do Prosel Especial Forma Pará. Os candidatos devem realizar a matrícula inicialmente por meio de um cadastro online no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA), entre os dias 5 e 7 de janeiro.

Para confirmação de matrícula, é necessário, nos dias 09 e 10 de janeiro, realizar a efetivação da matrícula presencial, com a apresentação de documentos nos respectivos polos dos municípios onde serão realizados os cursos ofertados pelo programa. Os endereços estão disponíveis no Anexo 2 do edital 79-2022, disponível no site da Uepa.

Ao todo, 39 cursos foram ofertados nesta seleção, dentre eles: Biomedicina, nos municípios de Ananindeua, Cametá e Soure; Engenharia Ambiental, em Nova Esperança do Piriá, Igarapé-Miri e Aveiro; Engenharia de Alimentos, nos municípios de São Caetano de Odivelas e Itaituba; Engenharia de Produção, em Medicilândia e Afuá; Licenciatura em Educação Física, nos municípios de São Francisco do Pará, Capitão Poço e Terra Santa.

Para os candidatos não classificados no Processo Seletivo/2023, haverá divulgação, por meio do site da Uepa, da chamada subsequente à primeira, se houver, em datas que correspondam imediatamente a 20% dos dias letivos do Calendário Acadêmico da Graduação da Uepa.

Os cursos são ofertados pelo programa Forma Pará, cujo objetivo é vincular os alunos aprovados à Universidade em determinado curso de graduação, nos quais a matrícula deve ser renovada a cada período letivo. A proposta é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Uepa e foi criada em 2019, com a finalidade de aumentar as ofertas de cursos superiores em todo o estado.

Documentação necessária para a matrícula:

Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa (fornecida pela Uepa

Declaração de Integralização do Curso impressa (fornecida pela Uepa)

Carteira de Identidade

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Certidão de Nascimento ou Casamento

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino)

01 (uma) foto 3×4 recente (colorida)

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição

Histórico Escolar do Ensino Médio

Certificado de Conclusão do Ensino Médio

Comprovante de Residência



Texto de Messias Azevedo / Ascom Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará