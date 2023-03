Universidade do Estado do Pará inscreve para curso presencial gratuito de Mandarim

Aprender um segundo idioma certamente é um diferencial na carreira e no mercado de trabalho atual. A Universidade do Estado do Pará (Uepa) oferece a oportunidade de aprender Mandarim de forma gratuita por meio do Instituto Confúcio, parceiro da Universidade há 6 anos, fruto do convênio entre a Uepa e a Shandong Normal University (SDNU). A solicitação de inscrição, para novos alunos no ano de 2023, será esta semana, nos dias 14 e 16, totalmente online no site da Uepa.



São disponibilizadas 120 vagas, divididas entre o público da universidade e a comunidade. Os interessados devem preencher corretamente o formulário de solicitação de inscrição e apresentar as documentações no período previsto. A matrícula das pessoas vinculadas à Uepa, (estudantes e servidores), será no dia 14 de março das 8h às 17h; e para comunidade externa ocorrerá no dia 16 de março, no mesmo horário.

O IC está se reorganizando para a retomada das aulas presenciais, após a vacinação e diminuição da pandemia, com novos professores e intensificação das atividades. De acordo com o diretor brasileiro do Instituto, Antônio Carlos Silva, “durante a pandemia da Covid-19, os professores ministraram aulas para quem já estava matriculado na época e foram dando continuidade. Apenas ficamos impossibilitados de atender novos alunos, mas agora voltaremos com nossas atividades presenciais com cursos e atividades culturais que o IC sempre promoveu para difusão da língua e cultura chinesa em nossa cidade. E as aulas também voltarão a ser totalmente presenciais”.

Entre os critérios para a solicitação de inscrição, os membros da comunidade externa deverão preencher os seguintes requisitos: idade mínima 16 anos (completos), cópia do RG e 1 (uma) foto 3×4. Após o envio do formulário, não será possível realizar nenhuma alteração. O preenchimento incorreto deste formulário é de total responsabilidade do candidato e poderá acarretar na não efetivação da inscrição.

Cada turma terá 20 vagas que serão preenchidas por ordem cronológica de inscrição apurada pelo sistema e o cadastro será considerado efetivo após o recebimento do e-mail de confirmação no prazo de até sete dias úteis após o preenchimento do formulário de solicitação de inscrição.

O curso de Mandarim do IC na Uepa dura cinco semestres, entre os níveis básico e intermediário, e as aulas de uma hora e meia são realizadas duas vezes na semana. O início das aulas será em 3 de abril (para turmas de segunda-feira e quarta-feira) e no dia 4 de abril (para turmas de terça-feira e quinta-feira).



Antônio Silva também destaca que o curso é gratuito e o Mandarim ganhou grande proporção com a difusão e a expansão que a China teve. “Temos percebido o interesse sobre a cultura chinesa, a história, a arte, a língua, própria questão comercial e científica na qual a China avançou muito, sendo o país, atualmente, o principal parceiro comercial do Brasil, temos muitas empresas que exigem profissionais habilitados e que dominem o Mandarim, não apenas a língua inglesa. Há muitas tratativas internacionais em Mandarim. Além disso, existem oportunidades de bolsas de estudo para fazer mestrado e doutorado na China. Hoje, no mundo, se quebraram muitas barreiras e fronteiras, e saber uma língua estrangeira ou várias, pesa muito na formação e qualificação profissional. E quem sabe futuramente, o aluno pode trabalhar até fora do país com o conhecimento obtido”.



O IC na Uepa também é um dos centros internacionais de aplicação do HSK que é o teste de proficiência do idioma chinês. “O nosso aluno se prepara para realizar essa prova, aqui realizamos a prova no nível 1, 2 e 3. O aluno quando faz a prova do HSK nível 3, ele consegue uma boa pontuação, pode requerer uma bolsa de estudo de um ano na China para se aprimorar no aprendizado de Mandarim e receberá passagens, seguro saúde, estadia, tudo financiado pela sede do Instituto na China. Já tivemos sete alunos que ganharam essa bolsa e passaram um ano estudando lá”, ressalta Antônio Silva.

Instituto

O Instituto Confúcio é resultado de um convênio entre a Uepa e a Shandong Normal University (SDNU), da China, e foi instituído em Belém no ano de 2016. O IC oferece o ensino de língua e caligrafia chinesa de forma gratuita. O objetivo é difundir o ensino da língua e da cultura chinesa, além de estimular o fortalecimento do intercâmbio cultural e acadêmico entre o Brasil e a China.



Além do ensino da língua, o IC oferece aulas de Tai Chi Chuan, oficinas sobre medicina chinesa, palestras sobre cinema, cultura e literatura do país asiático. Atualmente, há mais de 600 Institutos Confúcio no mundo, em todos os cinco continentes. A Uepa instalou o primeiro Instituto Confúcio do Norte do Brasil. A sede do Instituto fica localizada na travessa Dom Pedro I, 519.

Documentação necessária para a inscrição:

RG (frente e verso – digitalizado)

Foto 3×4 (digitalizada)

Se aluno da Uepa, comprovante de matrícula (digitalizado)

Se servidor da Uepa, comprovante de vínculo (digitalizado)

Os dias e horários disponíveis estarão no ato da solicitação de inscrição, no link abaixo (o formulário só estará disponível no dia da inscrição, veja o cronocrama):

https://sistemas.uepa.br/sgps/selecao/

Inscrições:

– 14/03 (das 8h às 17h) – Alunos, docentes e servidores da Uepa.

– 16/03 (das 8h às 17h) – Comunidade externa.

Confira os prazos

R𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐧𝐚 𝐔epa 𝐩𝐨𝐫 𝐞-𝐦𝐚𝐢𝐥 – até o dia 22/03 (somente por e-mail).

𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐥𝐚𝐬: 04/04/23 (para turmas de segunda e quarta) e 04/014/23 (para turmas de terça e quinta).

