Universidade do Estado do Pará prorroga inscrições para o Processo Seletivo 2023

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) ampliou o período de inscrições para o Processo Seletivo 2023 da instituição. Os interessados podem se inscrever até a próxima quinta-feira (24), por meio do site do Prosel. O pagamento da taxa de inscrição, de R$ 60, deve ser feito até dia 25, deste mês, e a divulgação da confirmação de inscrição ocorrerá no dia 2 de dezembro próximo, conforme errata.



Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro com dados pessoais, disponível no site do Processo Seletivo, e responder às informações relativas ao Prosel 2023. Posteriormente, será gerado o número de protocolo da solicitação de inscrição.



As vagas ofertadas são destinadas aos candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou estão concluindo a última série do Ensino Médio ou equivalente, referente ao período letivo de 2022, e que estão participando do Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Os candidatos que optarem pelo curso de Música precisarão realizar um Exame Habilitatório no dia 11 de dezembro.



Neste ano, a Uepa oferta 3.768 vagas, em 28 cursos, sendo 1.438 para a capital e 2.330 para o interior. O Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) terá 1.908 vagas nos seus cursos de Licenciatura e Bacharelado, seguido pelo Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), com 950 vaga e, por fim, os cursos da saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), somam 910 vagas.



A grande novidade do Prosel 2023 é a implantação das cotas étnico-raciais no processo de seleção dos novos alunos. Serão destinados 20% das vagas para os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem como negros ou indígenas e que cursaram ou estão concluindo integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em instituições públicas de ensino.



Todas as informações a respeito da oferta de vagas e cursos podem ser acessadas no edital.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação