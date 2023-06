Universidade do Estado do Pará realiza Simpósio de Integração Sensorial

O centro de ciências e Biológicas e da Saúde (CCBS), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), recebe o 1° Simpósio de integração Sensorial, que será realizado online nos dias 15 e 16 de junho. O simpósio tem como objetivo a troca de experiências sobre a integração sensorial com base na teoria de Jean Ayres. O evento é considerado pioneiro no país e vai contar com palestrantes especialistas em integração Sensorial.A Teoria de Integração Sensorial foi desenvolvida na década de 1960 pela terapeuta ocupacional e neurocientista Anna Jean Ayres, na Califórnia.

Serão dois dias de evento com trocas de experiências entre profissionais e instituições que vêm construindo boas práticas em Integração Sensorial, com enfoque na realidade brasileira e regional. Destinado exclusivamente para terapeutas ocupacionais e estudantes de Terapia Ocupacional, o evento está sendo promovido pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER III), a Unidade de Ensino e Assistência de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Ueafto) da Uepa e a Integris Terapias. E apoio do Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva (NEDETA/CCBS) e Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

A integração dos sentidos é um processo neurológico e inconsciente, que na maioria das vezes ocorre de forma quase que automática. Os sentidos como visão, audição, olfato, tato, paladar, vestibular e propriocepção são captados no nosso corpo e interpretados pelo nosso cérebro. Quando há uma dificuldade de integração sensorial, entra a atuação dos profissionais de Terapia Ocupacional. A Integração Sensorial é o processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do meio ambiente. Desenvolvida ao longo de mais de 40 anos, a Teoria de Integração Sensorial foi uma das primeiras a serem formuladas na prática da Terapia Ocupacional, a partir de evidências científicas.

Inscrição – Os interessados em participar do evento podem ser inscrever através deste site.

Programação – A programação na quinta-feira,15, a partir das 9h, terá as palestras de Pesquisa em Integração Sensorial; A formação e a prática clínica em Integração Sensorial às 10h; A Integração Sensorial e as vivências na escola – Maturação da Práxis na Escola às 11h. Às 14h, a palestra Neurociências e Integração Sensorial; às 14h40, Integração Sensorial e Intervenção Precoce; A seletividade alimentar e Integração Sensorial às 15h20; A Integração Sensorial e outras abordagens às 16h e A Integração Sensorial na Clínica Privada e no SUS às 17h. Na sexta-feira, 16, a partir das 9h, terão as palestras Instrumentos de avaliação em Integração Sensorial; Evidências de Integração Sensorial no Transtorno do Espectro Autista às 10h; O raciocínio clínico em Integração Sensorial às 11h; Disfunção do Processamento Sensorial e Integração Sensorial às 11h. E à tarde, apresentação de trabalhos científicos.

Foto: Monique Hadad