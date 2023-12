Universidade do Estado do Pará (Uepa) destaca avanços e realizações no ano de 2023

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) viveu um ano repleto de avanços significativos em diversas áreas. A instituição reforçou seu compromisso com a saúde, educação, pesquisa e inclusão social, consolidando seu papel como agente transformador na região amazônica.

A gestão superior demonstrou seu comprometimento com o desenvolvimento institucional ao realizar entregas de materiais, como mesas, cadeiras, computadores e webcams para os centros de Ciências Sociais e Educação (CCSE) e Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), além dos campi do interior.

A Uepa também investiu na melhoria da infraestrutura nos campi do interior, com a entrega de novos auditórios em Barcarena e Cametá e reforma de espaços físicos, como a nova sala de vacinação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), a reforma do Auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), a nova sala de Terapia de Integração Sensorial da Ueafto, e as cantinas da Escola de Enfermagem Magalhães Barata e da Escola Superior de Educação Física.

Em setembro foi realizada a entrega do campus XXIII da universidade em Parauapebas, com a presença do governador Helder Barbalho. A estudante de Fisioterapia, Glícia Diniz, aponta que a presença de uma instituição de ensino superior faz muita diferença para a sua vida: “não vou precisar mudar de cidade, vou continuar no conforto da minha família e fazer o curso que eu queria”.

Valorização dos servidores

Pensando na valorização do servidor da instituição, a Uepa lançou dois programas voltados para a equipe técnica da instituição: o Servidor Empreendedor, direcionado aos membros da instituição interessados em empreender ou aprimorar seus negócios, promovendo o desenvolvimento profissional e econômico, e o Programa de Qualificação e Valorização dos Técnicos (Proqtec), com o objetivo de valorizar e qualificar o pessoal técnico administrativo e operacional, por meio do acesso e da permanência desses servidores em cursos de mestrado e doutorado, inicialmente em Programas de Pós-Graduação (PPG’s) da própria universidade, que firmaram parceria com a gestão, para viabilizar essa etapa inicial do Programa.

Maria Sônia de Ataíde é servidora e trabalha no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Além disso, empreende na área de serviços de massagem, atividade que tem sido apoiada pelo programa Servidor Empreendedor. Ao longo do ano, ela acompanhou as palestras e participou das feiras internas que, para ela, “é uma grande oportunidade que a Uepa está nos dando como servidores”. Além disso, o momento também é uma preparação para a nova fase após a aposentadoria da servidora que pretende se manter ativa no outro ramo profissional.

O ano de 2023 também foi marcado pela alteração da lei Estadual nº 6.839, de 15 de março de 2006, que atualiza o Plano de Carreira, Cargos e Salários Uepa e permitiu a correção da tabela salarial dos servidores. As tratativas da gestão da Uepa com a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) estavam sendo realizadas desde o ano passado. Devido à previsão orçamentária de 2022 já estar definida, os trâmites só puderam ocorrer a partir de janeiro deste ano. Após diálogos com a gestão da Seplad e parecer favorável na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o projeto de lei foi encaminhado pelo governador Helder Barbalho para a Alepa, onde foi aprovado no final de abril.

Em 2023, mais de duzentos novos servidores foram nomeados, ao longo do ano, fortalecendo o corpo institucional e contribuindo para o aprimoramento das atividades acadêmicas. O professor de Ciências Sociais, Hélio Figueiredo, se mostrou satisfeito com o desenvolvimento das novas atividades, inclusive pelo Plano de Carreira, Cargos e Salários: “Em outra instituição eu não tinha essa oportunidade, então, pra mim, isso é fundamental. Passei em outro concurso federal, mas não tive dúvidas ao escolher a Uepa”. Além dos novos servidores, ao longo de 2023 também foram realizados três novos concursos para docentes efetivos, oferecendo 168 vagas distribuídas entre os centros de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Sociais e Educação, e Ciências Naturais e Tecnologia. Os novos docentes devem começar a atuar a partir de janeiro do ano que vem.

Inclusão

Com ações voltadas para a inclusão, a Uepa promoveu um seminário voltado à conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), buscando disseminar o conhecimento sobre essa condição neurobiológica. Também foi realizada a certificação da primeira turma especializada em Autismo, reforçando seu compromisso com a inclusão e a formação de profissionais sensíveis às demandas da sociedade.

Pesquisa e pós-graduação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou quatro novos cursos de pós-graduação stricto sensu da Uepa: Mestrado em Música, Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Doutorado em Ciências da Religião e Doutorado em Enfermagem, este último, em associação com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Antes de ofertar um curso de mestrado ou de doutorado, uma equipe de professores e gestores elabora um projeto detalhado com informações sobre tudo que envolve o funcionamento do curso, desde a área em que está inserido o Programa de Pós-Graduação (PPG), a estrutura física, o corpo docente permanente, os professores colaboradores, até o perfil dos alunos. Esse projeto é denominado Apresentação de Proposta para Curso Novo (APCN) e, no caso da Uepa, as APCNs foram acompanhadas “muito de perto pela Propesp”, como afirma o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da universidade, Jofre Jacob, que detalha: “revisamos todas as propostas antes de serem mandadas. Acompanhamos a construção desde o início, sugerindo mudanças que foram acatadas pelos grupos. Em alguns casos, como da Enfermagem e da Reabilitação, induzimos e apoiamos a participação de consultores externos”.

Na área de graduação, houve aumento significativo no número de bolsas oferecidas aos estudantes: as bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) passaram de 120 para 288, da Residência Pedagógica aumento de 240 para 285. Na iniciação científica são oferecidas mais de 300 bolsas, enquanto o número da assistência estudantil passou de 422 para 522 novas bolsas. Já na pós-graduação, o número passou de 170 para 280 novas bolsas, contribuindo para a formação qualificada de futuros profissionais formados pela Uepa. Ainda em 2023, o governo do estado anunciou o reajuste nos valores das bolsas da Uepa: as bolsas de Iniciação Científica, subiram para R$ 700. Já as de Assistência Estudantil, hoje são de R$ 500.

Instituto Confúcio

Neste ano, o Instituto Confúcio da Uepa desenvolveu várias atividades ao longo do ano, como a participação na 22ª Competição de Proficiência em Língua Chinesa para Estudantes Universitários, denominada “Chinese Bridge – Ponte Chinesa”, com o tema “Uma família, Um mundo”. A competição ocorreu nos dias 28 e 29 de abril, promovida pela Embaixada da República Popular da China no Brasil e pelo Instituto Confúcio na Universidade de Brasília (UnB).

Durante o evento, o conselheiro de Educação da Embaixada da China, Wang Zhiwei, reuniu-se com os diretores dos Institutos Confúcio do Brasil. Em 2024, quando se celebrarão os 50 anos da parceria Brasil-China, os institutos terão papel relevante.

O Instituto Confúcio da Uepa abriu seleção para novos alunos, oferecendo 70 vagas para alunos, docentes e servidores da Uepa e 20 para a comunidade externa. Além disso, foi realizado o teste de nivelamento do terceiro nível do curso de mandarim, com 50 vagas disponíveis.

O Instituto Confúcio da Uepa promoveu o curso “China 1949 – 2025: De país muito pobre à maior economia do mundo”, ministrado por Milton Pomar. O curso ocorreu entre setembro e outubro e abordou a história recente da China, seus parâmetros atuais e o cenário até 2050.

Também neste ano, alunos do Instituto Confúcio na Uepa, Gabriel Nogueira e Maria Tereza Santos, receberam bolsas de estudos para a Universidade Normal de Shandong, na China. A viagem proporciona uma experiência enriquecedora para a compreensão da língua e cultura chinesas, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. O Instituto Confúcio da Uepa, estabelecido em 2016, oferece ensino gratuito de língua chinesa e caligrafia, além de atividades culturais.

Planetário do Pará

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) também se destacou ao longo do ano, com atividades para a população, como a oportunidade de observar a Superlua, no fim de agosto, com entrada gratuita. Além disso, o CCPPA integrou a 17ª Primavera dos Museus, abordando o tema “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”. O evento incluiu palestras, visitas mediadas para pessoas surdas e uma sessão de cúpula interativa.

O CCPPA comemorou seu 24º aniversário, em 2023, com uma programação especial, incluindo homenagens, sessões de cúpula, programação cultural e a premiação do VI Concurso Ciência e Arte, que abordou o tema “Planeta Terra e Sustentabilidade: o futuro em nossas mãos”. Também esse ano destacou-se a realização da primeira sessão de cúpula interativa adaptada para pessoas surdas, promovendo acessibilidade e inclusão.

O espaço, vinculado à Uepa, recebeu no último mês do ano o registro junto ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), válido até 29 de novembro de 2028. O documento certifica, a partir dos critérios estabelecidos no artigo primeiro do Estatuto de Museus, Lei nº 11.904, que a instituição contribui para o desenvolvimento e monitoramento da Política Nacional de Museus, evidenciando seu papel na promoção do conhecimento científico é elogiado por sua iniciativa de proporcionar acesso à população e disseminar o conhecimento científico.

A Uepa encerrou o ano reafirmando seu compromisso com a excelência acadêmica, a inovação e a promoção do desenvolvimento regional e nacional.

