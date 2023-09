Universidade expulsa alunos que simularam masturbação em jogo

A Universidade Santo Amaro (Unisa) identificou e expulsou alunos do curso de Medicina que foram gravados simulando masturbação durante um jogo de vôlei feminino de uma competição esportiva universitária realizada em abril. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (18) em uma nota emitida pela instituição. A Unisa não confirmou a quantidade de alunos expulsos.

– Assim que tomou conhecimento de tais fatos, mesmo tendo estes ocorrido fora de dependências da Unisa e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições, a Instituição aplicou sua sanção mais severa prevista em regimento – declarou.

Apesar de ter repercutido no último final de semana, o caso aconteceu em abril durante uma partida de vôlei feminino que fazia parte da Calomed, competição esportiva entre cursos superiores de Medicina. A Unisa disse que levou o caso para as autoridades e que vai colaborar com as investigações e providências cabíveis.

– A Unisa, instituição com mais de 55 anos de história, repudia veementemente esse tipo de comportamento, completamente antagônico à sua história e aos seus valores – completou a universidade.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos está investigando a conduta dos estudantes. No entanto, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) não detalhou por quais crimes os alunos são investigados.

Já o Ministério da Educação (MEC) disse que notificou a Unisa e deu prazo de 15 dias para a universidade informar quais providências irá adotar diante do caso. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que, caso a Unisa não cumpra com a determinação, poderá responder a um procedimento de supervisão e adoção de medidas disciplinares.

SOBRE O CASO

Nas imagens que circulam nas redes, cerca de 20 homens aparecem correndo na quadra, simulando uma “volta olímpica”, com as calças abaixadas e tocando nas partes íntimas. Em outro vídeo, é possível ver a presença dos estudantes em uma plateia assistindo ao jogo feminino e simulando a masturbação.

Em nota, o Centro Acadêmico Rubens Monteiro de Arruda, da Faculdade de Medicina de Santo Amaro, afirmou repudiar “as atitudes demonstradas nos vídeos que estão circulando nas mídias sociais” e declarou que “tais feitos são um retrocesso” para a instituição.

A Associação Atlética Acadêmica José Douglas Dallora, da mesma universidade, disse que “as filmagens circuladas pela mídia não são contemporâneas e não representam os princípios e valores pregados pela” agremiação.

– Não toleramos ou compactuamos com qualquer ato de abuso ou discriminatório – ressaltou a atlética.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais