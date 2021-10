Universidade Federal do Pará inscreve para residências em áreas da saúde

A Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para os Processos Seletivos para Residência Médica 2022 e para Residência Multi e Uniprofissional da Saúde do ano de 2022. Os editais oferecem vagas para diferentes hospitais do estado, e o período de inscrições segue até às 17h do dia 3 de novembro.

A Residência é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a profissionais graduados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC). A taxa de inscrição é de R$ 300, porém podem requerer isenção do pagamento os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenham indicado o Número de Identificação Social (NIS) no formulário de inscrição. Para requerer a isenção, é necessário realizar o preenchimento de formulário disponível no site do CEPS.

Residência Médica – A Residência Médica é destinada a profissionais graduados em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC), e a médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras, com diploma revalidado no Brasil, por universidade pública reconhecida pela legislação vigente.

A seleção visa o preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica desenvolvidos no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) e no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), nas especialidades: Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Infectologia, Pneumologia, Medicina de Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Pediatria.

Residência Multiprofissional – O Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde (PRMPS) é voltado para um ensino em serviço, em formato de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização. O curso tem duração de dois anos, com atividades desenvolvidas em regime de dedicação exclusiva, incluindo práticas que podem incluir plantões de final de semana.

O programa oferta vagas para diferentes categorias de profissionais da saúde, nos seguintes hospitais: Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém/PA; Hospital Santo Antônio Maria Zaccarias (HSAMZ), em Bragança/PA; na Rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde do município de Altamira; na Rede de Atenção à Saúde em Belém/PA e no Hospital Veterinário Universitário do Campus Universitário de Castanhal, em Castanhal/PA.

As áreas das residências são: Oncologia, Saúde do Idoso, Atenção ao Paciente Crítico, Atenção a Clínica Integrada, Saúde da Mulher e da Criança, Enfermagem Obstétrica, Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres, Clínica Médica e Reprodução de Ruminantes e Equídeos.

Os profissionais que forem admitidos como residentes devem obedecer aos regulamentos da Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu) e da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS).

Serviço: Processos Seletivos para Residência Médica 2022 e para Residência Multi e Uniprofissional da Saúde do ano de 2022

Edital da Residência Médica

Edital da Residência Multi e Uniprofissional

Inscrições: até às 17h do dia 3 de novembro de 2021.

Prova objetiva: 5 de dezembro de 2021.

Fonte: g1 Pará — Belém