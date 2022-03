UPA de Santarém registra aumento de mais de 50% em casos de síndromes gripais em crianças

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Santarém registrou um aumento significativo no atendimento ao público infantil com síndromes gripais no mês de março. De acordo com um levantamento feito pela Unidade, nas duas primeiras semanas do referido mês, as internações na UPA aumentaram em mais de 50% em comparação ao mesmo período do mês anterior. Por esse motivo, os profissionais da Unidade alertam quanto à prevenção no dia a dia dos pequenos.

Os dados levantados pela UPA apontam que do dia primeiro ao dia 15 de março, 40 crianças foram internadas. Em fevereiro foram 28 acolhimentos e em janeiro chegou a 18 pequenos com sintomas moderados de gripe.

Segundo o coordenador de enfermagem da UPA, Rodolfo Sousa, o perfil de criança que precisa ficar em observação médica é aquele com febre importante que não cessa, dificuldade de respiração, diarreia e entre outros. “A alta demanda de crianças atendida neste mês nos preocupa, por isso, pedimos que os pais e os responsáveis reforcem a prevenção a saúde. Hidratar bastante a criança, evitar ficar em locais úmidos e aglomerados”, explicou.

Prevenção e cuidados

Mesmo que esse crescente número de pequenos na Unidade seja esperada nos meses de fevereiro e março, período em que ocorrem as fortes chuvas da região, alguns cuidados não podem ser negligenciados, entre eles, higiene e esquema vacinal.

Em caso de crianças que começam a apresentar sintomas de gripe, vale priorizar o repouso. “Ofereça muito líquido: água, sucos naturais, água de coco. Lave bem as mãos das crianças com água e sabão frequentemente, especialmente depois de tossir ou espirrar. Mantenha o ambiente limpo e arejado e prefira uma alimentação equilibrada”, reforçou o enfermeiro Rodolfo.

