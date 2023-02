Urach alega que foi despejada e faz boletim contra o ex

Após o fim da relação com o empresário Thiago Lopes, a influencer Andressa Urach publicou um vídeo, na última sexta-feira (10), no qual contou que foi xingada e expulsa de casa. Segundo ela, seus pertences foram colocados em sacos de lixo e deixados na garagem. A modelo disse ainda que havia comunicado a Thiago que buscaria suas coisas e afirma que “ele não deixou”.

– Para você ver o caráter de uma pessoa. Infelizmente, esse é o pai que eu escolhi para o meu filho. Triste realidade. Eu estou tão horrorizada, que eu não tenho nem palavras para falar sobre isso – disse Andressa.

No último sábado (11), Thiago Lopes se defendeu compartilhando uma mensagem enviada à modelo. No recado, Lopes sugeriu que Urach comemorasse com ele o aniversário de Leon, filho deles que completa 11 meses. De acordo com a publicação de Thiago, ela não respondeu ao convite.

– Ontem foi o aniversário do meu filho e a mãe dele não fez nem questão de estar presente. Agora está bancando a dissimulada e coitadinha. Disse que não ia conseguir criar o próprio filho e nos deixou pra voltar pra vida que ela gosta. Grande livramento eu tive porque ninguém merece uma mulher assim – publicou Thiago.

Andressa não retornou às mensagens do ex, pois de acordo com ela, está seguindo orientações; inclusive, a de ficar longe de Thiago. A modelo também abriu um boletim de ocorrência contra ele.

– Já fui à polícia ontem fazer o boletim de ocorrência. Recebi orientação de ficar longe dele. Mulheres denunciem – disse Urach.

VEJA: CASA NOVA E PERTENCES NA GARAGEM

