Urnas

Nesse sábado, 04, o TRE enviará para Viseu todas as urnas para as seções eleitorais de forma que tudo esteja pronto para o evento fora de época que irá movimentar a cidade nesse fim de semana. Na cidade, o clima de eleição está quente entre os concorrentes que fizeram a campanha conforme determina a legislação eleitoral. Os concorrentes realizaram carreatas e tiveram direito a propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão.