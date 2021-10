Uruguai aplicará doses de reforço em turistas e vacinará adolescentes

Depois de mais de um ano fechadas, fronteiras do país serão reabertas para estrangeiros a partir da próxima segunda-feira (1º)

Os turistas que visitarem o Uruguai poderão receber uma terceira dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Adolescentes de fora entre 12 e 17 anos também poderão receber a primeira dose do imunizante no país.

Depois de mais de um ano fechadas devido à pandemia, as fronteiras do país serão reabertas para estrangeiros a partir da próxima segunda-feira (1º). Segundo o portal argentino Infobae, autoridades sanitárias uruguaias anunciaram que preveem a possibilidade de os turistas se programarem para receber a dose de reforço cinco dias após sua chegada ao Uruguai.

Embora a vacinação dependa do Ministério da Saúde, que ainda não emitiu declarações sobre o assunto, o ministro do Turismo, Tabaré Vieira, afirmou que a vacinação para pessoas entre 12 e 17 anos está praticamente confirmada.

“É a intenção de oferecer a terceira dose também para os idosos”, disse Viera, “mas isso vai depender do estoque de vacinas que entrar no Uruguai.”

Na quinta-feira passada (21), Vieira se reuniu com os ministros da Saúde, Daniel Salinas, e da Defesa, Javier García, para discutir as medidas de entrada ao Uruguai que serão viabilizadas a partir de segunda-feira. Na ocasião, foi decidido que será necessário apresentar um teste de PCR negativo realizado até no máximo 72 horas antes do embarque e outro feito uma semana depois.

Crianças menores de 6 anos não precisam apresentar este documento, bem como pessoas que já tiveram covid. Neste caso, será solicitado um teste de detecção de antígeno realizado entre 20 e 90 dias antes do embarque.

Fonte R7