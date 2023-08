Usina da Paz abre vagas para contratação de servidores temporários

As Usinas da Paz estão ofertando 17 vagas para a contratação de servidores temporários de nível médio e superior, por meio de processo seletivo simplificado (PSS). Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia quatro de setembro. As inscrições são gratuitas.

As vagas são para exercer o cargo no município de Belém, região metropolitana, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Os salários variam entre R$ 1.306,58 à R$ 2.904,19 com regime de trabalho de 30 horas semanais, com possibilidade de acrescido de outras vantagens legais.

Os cargos ofertados são:

Bibliotecário

Assistente Administrativo

Pedagogo

Assistente de Informática

Faça sua inscrição aqui.

Foto: Paulo Cezar / Ag. Pará