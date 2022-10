Usina da Paz Benguí certifica mais de 70 alunos em cursos de qualificação profissional

A conclusão do curso ‘Geração Digital’ foi uma superação para um dos alunos mais assíduos da Usina da Paz Benguí, em Belém. Seu Pedro Miranda, de 65 anos, afirma que a idade não o atrapalha em nada e apesar dos problemas de saúde, que ele diz não serem poucos, sempre que possível está fazendo algo para ocupar seu tempo, o que fez pela primeira vez, ter contato com um computador.

“Primeiro aprendi o básico, que é ligar e desligar. Aos poucos, o professor foi ensinando outras coisas e tive dificuldade porque foram muitos anos sem saber, mas eu precisava acompanhar a evolução, saber entrar na internet e praticando a gente consegue aperfeiçoar os conhecimentos. Minha família está muito orgulhosa de mim e eu também”, disse Pedro, que mesmo morando no distrito de Icoaraci e andar bastante da parada de ônibus até o local, não abre mão de frequentar a UsiPaz, como ele mesmo disse: “Me sinto em casa desde a portaria”.

O ‘Geração Digital’ surgiu com a proposta de oportunizar jovens a terem acesso às ferramentas digitais e às vantagens que a tecnologia proporciona, abrindo um rol de opções para o desempenho profissional, entretanto, a UsiPaz Benguí abriu inscrições para a terceira idade e seis idosos concluíram o curso juntamente com seu Pedro. Segundo a coordenação, a procura foi tão grande após o início e divulgação das aulas que a segunda turma já está com todas as vagas preenchidas. Além da terceira idade, outros 30 jovens também se formaram.

Qualificação – Na ocasião, o outro projeto que certificou 40 alunos foi o ‘Formação e Liderança para a Juventude’, que tem como objetivo promover aos jovens, entre 14 e 29 anos, ações e palestras direcionadas à construção da cidadania e à formação profissional, contribuindo para o fortalecimento comunitário e o protagonismo juvenil, além de possibilitar a capacitação para o mercado de trabalho. O curso tem a duração de 3 meses com aulas duas vezes por semana.

Aos 18 anos, o estudante André Henrique dos Santos afirma que adquirir conhecimento nunca é demais e que achou muito interessante a abordagem e a didática do curso que, de forma bem prática, simula entrevista de emprego e realiza outras ações que garantem o bom desempenho no mercado de trabalho. “Como moro aqui perto, sempre que tem qualificação eu me inscrevo, já participei de várias. O que mais gostei nesse período foi que me sinto mais seguro ao procurar um emprego, me sinto preparado e bastante ansioso para colocar tudo que aprendi em prática”.

A coordenadora geral dos projetos da ParáPaz nas Usinas, Rita Melo, reiterou que a ‘Formação de Liderança’ é o carro-chefe de todas as Usinas e que ela, por já ter ministrado o curso por 1 ano e meio, sabe o quanto é apaixonante e importante. “Eles aprendem coisas junto conosco e saem daqui não sendo ‘mais um’, saem com um diferencial, e é isso que precisamos”, pontuou.

A certificação ocorreu na quinta-feira (27) na Usina da Paz Benguí e 77 alunos participaram da cerimônia, que contou com a presença de familiares; professores e da equipe da ParáPaz . Os projetos ‘Formação e Liderança para a Juventude’ e ‘Geração Digital’ são executados pela Fundação ParáPaz em todas as Usinas do Estado e já formou centenas de jovens e adultos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação